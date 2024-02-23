Dışişleri Bakanı Fidan Venezuela’ya gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Amerika temaslarına devam ediyor. Brezilya’da düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere çarşamba günü Rio de Janerio şehrine gelen Fidan, temaslarını tamamlamasının ardından Brezilya'dan ayrıldı.

Fidan’ı taşıyan uçak, TSİ 19.10’da Venezuela’ya gitmek üzere havalandı.

Fidan’ın resmi ziyaret için gittiği Venezuela’da Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro ile görüşmesi gerçekleştirmesi bekleniyor. Fidan, Venezuela temaslarının ardından da Meksika'ya geçecek.

