Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransız Mevkidaşı İle Telefon Görüşmesi Yaptı

DHA'nın haberine göre; görüşmede, KKTC Hükümetinin Pile-Yiğitler Yolu projesi hakkında detaylı bilgi veren Bakan Fidan, projenin amacı ve önemini muhatabına aktardı.

Ayrıca, görüşmede Karadeniz Tahıl Girişimi de masaya yatırıldı ve bu konuda görüş alışverişinde bulunuldu.

İki ülkenin işbirliği potansiyeli ve gelecekteki işbirliği adımları hakkında da değerlendirmeler yapıldı.

Pile-Yiğitler Yolu projesi nedir?

Pile-Yiğitler Yolu projesi, KKTC’nin, Birleşmiş Milletler kontrolündeki Yeşil Hat üzerindeki Pile köyüne kolay ulaşım sağlamak için hazırladığı bir projedir. Proje, Pile halkının, bölgedeki arazilere kolayca ulaşımı, bölge halkının ekonomik açıdan kalkındırılması ve Pile köyüne İngiliz Egemen Üs Bölgesi’ne muhtaç olmadan geçiş yapmasını amaçlamaktadır. Proje, Kıbrıs Rum tarafının ve Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün (BMBG) karşı çıkmasına rağmen, KKTC tarafından hayata geçirilmeye çalışılmaktadır.

Karadeniz Tahıl Girişimi nedir?

Karadeniz Tahıl Girişimi ise, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından Ukrayna’dan tahıl ihracatının durma noktasına gelmesi üzerine, Türkiye’nin aracılığıyla başlatılan bir insani girişimdir. Girişim, Ukrayna’dan küresel pazarlara tahıl, ilgili gıda maddeleri ve amonyak dahil olmak üzere gübrenin belirlenen yerlerden güvenli bir şekilde taşınması için bir mekanizma kurmuştur. Girişim, küresel açlığın önlenmesine katkıda bulunmak, küresel gıda güvensizliğini azaltmak ve tahıl ve gıda maddeleri taşıyan ticari gemilerinin güvenliğini sağlamak amacıyla Rusya Federasyonu, Türkiye, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler tarafından 22 Temmuz 2022 tarihinde İstanbul’da imzalanmıştır.