Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransız Mevkidaşı İle Telefon Görüşmesi Yaptı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün (17 Ağustos) Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesi kapsamında iki ülke arasındaki önemli konuları ele aldı.

KAYNAK: DHA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransız Mevkidaşı İle Telefon Görüşmesi Yaptı

DHA'nın haberine göre; görüşmede, KKTC Hükümetinin Pile-Yiğitler Yolu projesi hakkında detaylı bilgi veren Bakan Fidan, projenin amacı ve önemini muhatabına aktardı.

Ayrıca, görüşmede Karadeniz Tahıl Girişimi de masaya yatırıldı ve bu konuda görüş alışverişinde bulunuldu.

İki ülkenin işbirliği potansiyeli ve gelecekteki işbirliği adımları hakkında da değerlendirmeler yapıldı.

Pile-Yiğitler Yolu projesi nedir?

Pile-Yiğitler Yolu projesi, KKTC’nin, Birleşmiş Milletler kontrolündeki Yeşil Hat üzerindeki Pile köyüne kolay ulaşım sağlamak için hazırladığı bir projedir. Proje, Pile halkının, bölgedeki arazilere kolayca ulaşımı, bölge halkının ekonomik açıdan kalkındırılması ve Pile köyüne İngiliz Egemen Üs Bölgesi’ne muhtaç olmadan geçiş yapmasını amaçlamaktadır. Proje, Kıbrıs Rum tarafının ve Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün (BMBG) karşı çıkmasına rağmen, KKTC tarafından hayata geçirilmeye çalışılmaktadır.

Karadeniz Tahıl Girişimi nedir?

Karadeniz Tahıl Girişimi ise, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından Ukrayna’dan tahıl ihracatının durma noktasına gelmesi üzerine, Türkiye’nin aracılığıyla başlatılan bir insani girişimdir. Girişim, Ukrayna’dan küresel pazarlara tahıl, ilgili gıda maddeleri ve amonyak dahil olmak üzere gübrenin belirlenen yerlerden güvenli bir şekilde taşınması için bir mekanizma kurmuştur. Girişim, küresel açlığın önlenmesine katkıda bulunmak, küresel gıda güvensizliğini azaltmak ve tahıl ve gıda maddeleri taşıyan ticari gemilerinin güvenliğini sağlamak amacıyla Rusya Federasyonu, Türkiye, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler tarafından 22 Temmuz 2022 tarihinde İstanbul’da imzalanmıştır.

Öne Çıkanlar
İmamoğlu’nun 2028’deki rakibini açıklıyorum
İmamoğlu’nun 2028’deki rakibini açıklıyorum
Dolar ne kadar oldu? 17 Ağustos dolar ne kadar kaç TL?
Dolar ne kadar oldu? 17 Ağustos dolar ne kadar kaç TL?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 60 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 60 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Sabah sabah kahkaha attıracak karikatür yayınlandı. Emre Ulaş çizdi
Sabah sabah kahkaha attıracak karikatür yayınlandı. Emre Ulaş çizdi
17 Ağustos depreminin 24. yıl dönümü. Türkiye o 45 saniyeyi hiç unutmadı
17 Ağustos depreminin 24. yıl dönümü. Türkiye o 45 saniyeyi hiç unutmadı
AKP’nin taşeronlaştırdığı ASM sistemi arapsaçına döndü: Doktorlar taşeron, sağlıkçılar grup elemanı oldu
AKP’nin taşeronlaştırdığı ASM sistemi arapsaçına döndü: Doktorlar taşeron, sağlıkçılar grup elemanı oldu
Son Haberler
AKP'nin kurumları milyar liralık bütçeleri sıfırladı Ekonomi
AKP'nin kurumları milyar liralık bütçeleri sıfırladı
Dolmabahçe'de büyük heyecan. Beşiktaş-Netfçi Bakü maçı başladı Spor
Dolmabahçe'de büyük heyecan. Beşiktaş-Netfçi Bakü maçı başladı
Suriyeli şahıs Türk vatandaşını darbetti. Mahalleli ayaklandı Güncel
Suriyeli şahıs Türk vatandaşını darbetti. Mahalleli ayaklandı
Sergen Yalçın gece kulübü videosuyla ilgili sessizliğini bozdu: Yüz kızartıcı bir suç mu Spor
Sergen Yalçın gece kulübü videosuyla ilgili sessizliğini bozdu: Yüz kızartıcı bir suç mu
Önce evin duvarına çarptı ardından 6 metreden bahçeye uçtu. 2 kişi hayatını kaybetti Güncel
Önce evin duvarına çarptı ardından 6 metreden bahçeye uçtu. 2 kişi hayatını kaybetti
Rize’de 74 kök Hint keneviri ele geçirildi Güncel
Rize’de 74 kök Hint keneviri ele geçirildi
Apple uyardı. İphonelerinizi şarj ederken uzun süre temastan kaçının Teknoloji - Otomotiv
Apple uyardı. İphonelerinizi şarj ederken uzun süre temastan kaçının