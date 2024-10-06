Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile telefonda görüştü

Kaynak: DHA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile telefonda görüştü.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Fidan, İsrail'in saldırıları çerçevesinde Lübnan'daki son gelişmeler ve insani durum hakkında bilgi aldı, Lübnan'ın ihtiyaç duyduğu insani yardımlar konusunda Türkiye'nin destek vermeye hazır olduğunu aktardı. İsrail'in yayılmacı bir anlayışla sürdürdüğü savaşın, küresel düzeyde olumsuz yansımaları olacağını kaydeden Fidan, İsrail saldırılarının bir an önce sona ermesi ve İsrail askerlerinin Lübnan topraklarından çekilmesi gerektiğini belirtti.

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