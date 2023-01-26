Dışişleri'nden Batı Şeria'daki saldırılara kınama

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İsrail kuvvetlerince bugün sabah saatlerinde Batı Şeria'daki Cenin Mülteci Kampı'na düzenlenen baskın sırasında çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Özellikle Batı Şeria'da giderek daha da artan gerilimden ve artık neredeyse her gün yaşanan can kayıplarından derin endişe duyuyor ve sivillerin ölümlerine yol açan bu saldırıları şiddetle kınıyoruz" denildi.

Bölgede gerilimin tırmanmasının önüne geçilmesi gerektiği belirtilerek, "Can kayıplarının önlenmesi için İsrail makamlarına gerekli önlemleri etkin şekilde almaları yönündeki çağrımızı yineliyoruz. Olaylarda hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet, Filistin devleti ve halkına başsağlığı diliyoruz" açıklaması yapıldı.