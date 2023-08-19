Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin GKRY kararına tepki

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne yönelik silah ambargosunu kaldırma yönünde aldığı kararı, bir yıllığına uzatmasını kınadı.

KAYNAK: AA
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin GKRY kararına tepki

Dışişler Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan açılamada şu ifadelere yer verildi:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı’nın bu konuda vermiş olduğu haklı tepkiyi tümüyle destekliyoruz.

ABD’nin son dönemde Kıbrıs Türk tarafının hilafına bölgede attığı çeşitli denge bozucu adımların, bu ülkenin Kıbrıs Adası’nda uzun yıllarca muhafaza ettiği tarafsız konumunu zedelediğine ve Kıbrıs meselesine adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm bulunmasına engel teşkil ettiğine KKTC ile birlikte pek çok defa işaret ettiğimizi bu vesileyle hatırlatmak isteriz.

ABD’yi, bölgedeki istikrar bakımından riskler barındıran sözkonusu politikalarını gözden geçirmeye bir kez daha davet ediyoruz.

Türkiye, garantör devlet sıfatıyla, tarihi ve hukuki sorumlulukları çerçevesinde, Kıbrıs Türkünün varlığını, güvenliğini ve huzurunu her daim temin etmeyi sürdürecektir."

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