Dışişleri Bakanlığı’ndan flaş Belçika açıklaması. PKK yandaşları Türk vatandaşlarına saldırmıştı

Kaynak: DHA
Dışişleri Bakanlığı’ndan flaş Belçika açıklaması. PKK yandaşları Türk vatandaşlarına saldırmıştı
Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK yandaşlarının Belçika’da Türk vatandaşlarına saldırmasıyla ilgili bir açıklama yaptı. Bakanlık, olaya ilişkin, "Yaşanan hadiseler, PKK terör örgütünün Batı Avrupa'da toplumsal barışı ve kamu düzenini tehdit ettiğini bir kez daha göstermiştir" ifadelerini kaydetti.

Dışişleri Bakanlığı tarafından Belçika’da PKK yandaşlarının Türk vatandaşlarına saldırması hakkında yaptığı açıklamada, Belçika'nın Leuven şehrinde 24 Mart'ta toplanan PKK militanlarının, Heusden-Zolder ve Hauthalen şehirlerinde yaşayan Türk vatandaşları hedef alan saldırılar gerçekleştirdiği iletildi.

ekran-goruntusu-2024-03-26-165342.pngYaşanan olaylar sırasında can kaybının yaşanmadığı belirtilirken bazı Türk vatandaşlarının yaralandığı ifade edildi. Açıklamada, "Olaylar karşısında Brüksel'de ve Ankara'da Belçika makamları nezdinde derhal girişimlerde bulunulmuştur. Sayın Bakanımız aynı gece Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib ile telefonda görüşmüştür. Ayrıca, Belçika'da görevli diplomatik temsilcilerimiz olay bölgelerinde yaşayan vatandaşlarımızla bir araya gelmişlerdir.” denildi.

Belçika’da yaşayan vatandaşların sağduyulu tavrının ve Belçika’daki emniyet güçlerinin etkili müdahalesinin olayların büyümesini engellediği ifade edilirken, “Saldırganlar hakkında yerel makamlarca soruşturma başlatılmıştır. Yaşanan hadiseler, PKK terör örgütünün Batı Avrupa'da toplumsal barışı ve kamu düzenini tehdit ettiğini bir kez daha göstermiştir. Gelişmeler her düzeyde takip edilmekte ve gerekli girişimlerimiz sürdürülmektedir" ifadeleri kullanıldı.

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