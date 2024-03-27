Kanlı terör örgütü PKK Avrupa'da neden harekete geçti? Yeni açılıma zemin mi hazırlanıyor?

Kaynak: Haber Merkezi
Kanlı terör örgütü PKK Avrupa'da neden harekete geçti? Yeni açılıma zemin mi hazırlanıyor?
Yerel seçimlere sayılı günler kala Belçika’da, terör örgütü PKK yandaşları tarafından Türk vatandaşlarına ait cami ve derneklere yönelik saldırılar düzenlendi. Ülkü Ocağına ait bir bina ise kundaklandı. Adalet Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı olayların daha da büyümemesi için Belçika makamlarına çağrıda bulundu.

Belçika’nın özellikle Heusden-Zolder ve Houthalen-Helchteren ilçelerinde gerçekleşen bu saldırılar yerel seçimler öncesi tansiyonu yükseltti.

Saldırılarda çok sayıda araç da hasar gördü, Belçika polisinin müdahalesi yetersiz kaldı.

Ülkü Ocakları binasına yapılan saldırıda en az altı kişi yaralandı, üç kişi de tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

belcika-da-turklere-hain-saldirilar-pkk-li-teroristler-ulku-ocaklarina-saldirdi-turk-araclarini-atese-verdi-2897.png

Bu saldırıların öncesinde terör örgütü PKK’nın siyasi temsilcilerinden art arda ‘Çözüm Süreci’ çıkışları gelmiş, adres olarak da iktidar gösterilmişti.

İLK MESAJ CEZAEVİNDEN

İlk mesaj cezaevinde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’tan gelmişti.

Bu işin birinci muhatabı Sayın Erdoğan’dır diyen Demirtaş, “Yine geçmiş deneyimlerden bilinen, kabul gören ve devletin de resmi hafızasında meşruiyeti kayıt altına alınmış Sayın Öcalan bir başka muhataptır” ifadelerini kullanmıştı.

"ERDOĞAN İSTERSE İKNA EDEBİLİR"

Ardından DEM Parti’nin Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkan adayı Ahmet Türk konuştu. CHP’nin ‘Çözüm Süreci’ için ‘Derin Devleti’ ikna edemeyeceğini iddia eden Türk, “Erdoğan isterse ikna edebilir, sorunu çözebilirler” demişti.

"SEÇİMDEN SONRA BARIŞIN YOLUNU AÇACAĞIZ"

Uzun süredir siyasi arenada gözükmeyen Leyla Zana da yerel seçimler öncesinde ortaya çıktı, ‘Çözüm Süreci’nden bahsetti.

leyla-zan-ic-foto.jpg

“Hep beraber seçimden sonra, barış ve özgürlüğün yolunu açacağız” diyen Zana’ya DEM’in mevcut Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları’dan destek geldi. Hatimoğulları, “Leyla Zana bütün Kürt halkının olmasını istediği bir şeyi dile getirdi” dedi.

PKK’nın siyasi temsilcilerinden peş peşe gelen ‘Çözüm Süreci’ çıkışlarından sonra Avrupa’da terör örgütü yandaşlarının saldırılarının zamanlaması dikkat çekti.

İlgili Haberler
'PKK'lılar Belçika'da Türklere saldırırken Dışişleri Bakanı seçim çalışması yapıyor'. Mansur Yavaş zehir zemberek açıklama yaptı
Erdoğan Belçika'da PKK yandaşlarının saldırısında yaralanan Türk genci telefonla aradı
Erdoğan Belçika'da PKK yandaşlarının saldırısında yaralanan Türk genci telefonla aradı
Dışişleri Bakanlığı’ndan flaş Belçika açıklaması. PKK yandaşları Türk vatandaşlarına saldırmıştı
Bölücü örgüt yandaşlarından Belçika'da büyük provokasyon. 'Türk gençlerine de saldırmışlardı'
PKK'lılar tahrik için Türk mahallesine girdi. Belçika'da büyük gerginlik
Son Haberler
Türkiye'deki karayolundan 97 gündür tek bir araç geçmedi Gündem
Türkiye'deki karayolundan 97 gündür tek bir araç geçmedi
Cristiano Ronaldo mağlubiyet sonrası deliye döndü Spor
Cristiano Ronaldo mağlubiyet sonrası deliye döndü
İBB'den elektrikli metrobüs devrimi. Bütçesi kısılan İmamoğlu'ndan dev atılım Gündem
İBB'den elektrikli metrobüs devrimi. Bütçesi kısılan İmamoğlu'ndan dev atılım
1132 kişiye uyuşturucu bilgilendirmesi yapıldı Yerel Haberler
1132 kişiye uyuşturucu bilgilendirmesi yapıldı
Kimsenin ahı kimsede kalmaz atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Kimsenin ahı kimsede kalmaz atasözünün anlamı nedir?
Çorumlu Amir’den skandal Karabük Üniversitesi videosu! Sildi ve herkesten özür diledi Gündem
Çorumlu Amir’den skandal Karabük Üniversitesi videosu! Sildi ve herkesten özür diledi
Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'in hayallerini yıkan açıklama. Her şeyden çok istiyordu Spor
Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'in hayallerini yıkan açıklama. Her şeyden çok istiyordu