Kanlı terör örgütü PKK Avrupa'da neden harekete geçti? Yeni açılıma zemin mi hazırlanıyor?

Belçika’nın özellikle Heusden-Zolder ve Houthalen-Helchteren ilçelerinde gerçekleşen bu saldırılar yerel seçimler öncesi tansiyonu yükseltti.

Saldırılarda çok sayıda araç da hasar gördü, Belçika polisinin müdahalesi yetersiz kaldı.

Ülkü Ocakları binasına yapılan saldırıda en az altı kişi yaralandı, üç kişi de tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Bu saldırıların öncesinde terör örgütü PKK’nın siyasi temsilcilerinden art arda ‘Çözüm Süreci’ çıkışları gelmiş, adres olarak da iktidar gösterilmişti.



İLK MESAJ CEZAEVİNDEN

İlk mesaj cezaevinde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’tan gelmişti.

Bu işin birinci muhatabı Sayın Erdoğan’dır diyen Demirtaş, “Yine geçmiş deneyimlerden bilinen, kabul gören ve devletin de resmi hafızasında meşruiyeti kayıt altına alınmış Sayın Öcalan bir başka muhataptır” ifadelerini kullanmıştı.



"ERDOĞAN İSTERSE İKNA EDEBİLİR"

Ardından DEM Parti’nin Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkan adayı Ahmet Türk konuştu. CHP’nin ‘Çözüm Süreci’ için ‘Derin Devleti’ ikna edemeyeceğini iddia eden Türk, “Erdoğan isterse ikna edebilir, sorunu çözebilirler” demişti.



"SEÇİMDEN SONRA BARIŞIN YOLUNU AÇACAĞIZ"

Uzun süredir siyasi arenada gözükmeyen Leyla Zana da yerel seçimler öncesinde ortaya çıktı, ‘Çözüm Süreci’nden bahsetti.

“Hep beraber seçimden sonra, barış ve özgürlüğün yolunu açacağız” diyen Zana’ya DEM’in mevcut Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları’dan destek geldi. Hatimoğulları, “Leyla Zana bütün Kürt halkının olmasını istediği bir şeyi dile getirdi” dedi.

PKK’nın siyasi temsilcilerinden peş peşe gelen ‘Çözüm Süreci’ çıkışlarından sonra Avrupa’da terör örgütü yandaşlarının saldırılarının zamanlaması dikkat çekti.