Dışişleri Bakanlığından İsrail açıklaması. ‘İsrail işlemekte olduğu insanlık suçuna bir yenisini daha ekledi’

Damla Baylan
Dışişleri Bakanlığından İsrail açıklaması. ‘İsrail işlemekte olduğu insanlık suçuna bir yenisini daha ekledi’
Dışişleri Bakanlığı İsrail’in Nabulsi Meydanı’ndaki saldırısı üzerinden açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in bugün Gazze'de yardım kamyonlarına ateş açması sonucu 104 Filistinlinin öldüğü saldırı sonrasında açıklamalarda bulundu.

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“İSRAİL İŞLEMEKTE OLDUĞU İNSANLIĞA KARŞI SUÇLARA BİR YENİSİNİ EKLEMİŞTİR”

Bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“İsrail, Nabulsi meydanındaki Filistinlileri öldürerek, işlemekte olduğu insanlığa karşı suçlara bir yenisini eklemiştir.

Gazzelileri açlığa mahkum eden İsrail'in, bu defa yardım kuyruğundaki masum sivilleri hedef alması, Filistin halkını bilinçli biçimde ve toplu olarak yok etmeyi hedeflediğinin delilidir.

İsrail, Gazze'deki askeri operasyona derhal son vermek zorundadır, ancak İsrail Hükümeti bu kararı alabilecek sağduyu ve vicdana sahip değildir.

Tüm dünya, Gazze'de yaşanan zulmün bölgenin de ötesinde küresel yansımaları olacak bir felakete dönüşmek üzere olduğunu görmelidir. Bu çerçevede, İsrail Hükümeti üzerinde etkisi olan tüm kesimleri, Gazze'de yaşanan vahşeti durdurmaya çağırıyoruz.”

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