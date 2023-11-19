Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in okul saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'deki Al-Fakhoora okuluna yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı kınadı.

KAYNAK: DHA
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in okul saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı tarafından konu hakkında yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in, Gazze'de Birleşmiş Milletler tarafından işletilen Al-Fakhoora okuluna 18 Kasım günü yaptığı ve onlarca masum Filistinli çocuğu katlettiği saldırıyı en şiddetli biçimde kınıyoruz.

İsrail'in bu saldırısı, Gazze'de doğrudan sivil halkı ve özellikle çocukları kasıtlı ve insafsız biçimde hedef aldığının bir başka kanıtıdır.

Gazze'de, son beş haftada İsrail’in ellerinde hayatını kaybeden kadın ve çocukların sayısı insanlık için bir utanç kaynağıdır.

İsrail'in, işlediği bu ağır suçlarla hukuku ve tüm insani değerleri ayaklar altına almasına uluslararası toplum daha fazla göz yummamalıdır.

İnsanlık tarihine şimdiden kara bir leke olarak geçen bu katliamların sorumluları, yarattıkları bu tarifsiz acının hesabını yargı önünde mutlaka vereceklerdir.

Gazze'de derhal koşulsuz ve kalıcı ateşkes ilan edilmesi şarttır. Uluslararası camianın vicdan sahibi her üyesini bu doğrultuda gereken adımları atmaya çağırıyoruz" denildi.

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