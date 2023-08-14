Dışişleri Bakanlığı’ndan ‘Laçın Yolu' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı’ndan Laçin Yolu'ndaki duruma ilişkin yapılan açıklamada, "Ermenistan’dan beklentinin 'Ağdam-Hankendi' ve alternatif yolların kullanılmasına ve Azerbaycan'ın Ermeni nüfusu yeniden entegre etme çabalarına destek vermesi" olduğu belirtildi.

KAYNAK: AA
Dışişleri Bakanlığı’ndan ‘Laçın Yolu' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Laçın Yolu konusunda uzun zamandır devam eden tartışmaları yakından takip ettiği ve Azerbaycan'ın konuyla ilgili meşru endişelerini anladığını belirterek, "Ermenistan’dan beklentilerinin provokatif adımlardan kaçınarak Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini tanıması, Karabağ’da bulunan Ermeni nüfusun ihtiyaçlarının karşılanması için 'Ağdam-Hankendi' ve diğer alternatif yolların kullanılmasına ve Azerbaycan'ın Ermeni nüfusunu yeniden entegre etme çabalarına destek vermesi" olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan Laçın Yolu'ndaki duruma ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin Laçın Yolu konusunda uzun zamandır devam eden tartışmaları yakından takip ettiği ve Azerbaycan'ın konuyla ilgili meşru endişelerini anladığına vurgu yapıldı.

Bakü'nün uzun zamandır yüksek sesle dile getirdiği bu endişelerin dikkate alınmadığı ve bunun sonucunda Azerbaycan'ın egemenlik hakları çerçevesinde uygun gördüğü önlemleri aldığı altı çizilen açıklamada, "Türkiye, Laçın Yolu konusunda Azerbaycan'a yönelik eleştirilerin haklı bir zemini bulunmadığı kanaatindedir. Halihazırda Laçın Yolu’ndan tıbbi geçişlerin sağlanması, ayrıca kapsamlı malzeme nakline uygun diğer güzergahların tahsis edilmiş olması, Azerbaycan tarafının iyi niyetle azami çabayı sergilediğini göstermektedir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ermenistan’dan beklentimiz, provokatif adımlardan kaçınarak, Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini tanıması, Karabağ’da bulunan Ermeni nüfusun ihtiyaçlarının karşılanması için, 'Ağdam-Hankendi' ve diğer alternatif yolların kullanılmasına, ayrıca Azerbaycan'ın Ermeni nüfusunu yeniden entegre etme çabalarına destek vermesidir. Türkiye, bölgede barış ve istikrarın sağlanması için dost ve kardeş Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü, egemenliği ile insani alandaki çabalarının desteklenmesi ve durumu daha da ağırlaştırıcı eylemlerden kaçınılması gerektiğine inanmaktadır."

Öne Çıkanlar
Memur ve memur emeklileri zam teklifi açıklandı mı? Memur ve memur emeklileri 2024/ 2025 zam teklifi ne oldu?
Memur ve memur emeklileri zam teklifi açıklandı mı? Memur ve memur emeklileri 2024/ 2025 zam teklifi ne oldu?
Dinin arkasına sığınıp Türk düşmanlığı yapmak ve Hatay meselesi
Dinin arkasına sığınıp Türk düşmanlığı yapmak ve Hatay meselesi
MasterChef All Star 57 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 57 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Masterchef Mert kimdir? Masterchef All Star Mert Yılmaz kaç yaşında nereli?
Masterchef Mert kimdir? Masterchef All Star Mert Yılmaz kaç yaşında nereli?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?
İnternet bağımlısının sonu. Çöp evi temizlenirken bile oyun oynadı. Anne babalar dikkat
İnternet bağımlısının sonu. Çöp evi temizlenirken bile oyun oynadı. Anne babalar dikkat
Son Haberler
Göztepe'ye Cezayirli forvet Spor
Göztepe'ye Cezayirli forvet
İYİ Parti'den AKP'ye PKK ve FETÖ yanıtı Siyaset
İYİ Parti'den AKP'ye PKK ve FETÖ yanıtı
Okan Buruk'tan Nicolo Zaniolo itirafı: O da birkaç oyuncudan biri Spor
Okan Buruk'tan Nicolo Zaniolo itirafı: O da birkaç oyuncudan biri
Hazır gıdalar unutkanlık mı yapıyor Sağlık
Hazır gıdalar unutkanlık mı yapıyor
Yunanistan ve Suriye sınırında 7 kişi yakalandı Güncel
Yunanistan ve Suriye sınırında 7 kişi yakalandı
İtfaiyeden AFAD gönüllülerine eğitim Yaşam
İtfaiyeden AFAD gönüllülerine eğitim
Seçimler için TİP'e 30 milyon TL verildiği iddia edilmişti. CHP'den ilk açıklama geldi Güncel
Seçimler için TİP'e 30 milyon TL verildiği iddia edilmişti. CHP'den ilk açıklama geldi