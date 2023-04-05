5 Nisan 2023 Çarşamba
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Dışişleri'nden Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıya tepki

Dışişleri'nden Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıya tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesine ve ibadet edenlere yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 11:01
Takip Et

Dışişleri Bakanlığı'ndan Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıya tepki

Dışişleri'nden Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıya tepki
+
Aa
-

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail güvenlik güçlerinin, dün geceden itibaren Harem-i Şerif'in kudsiyetini ve tarihi statükoyu ihlal ederek, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini, Kıble Mescidi'ne sığınanlara müdahale etmesini ve çok sayıda Filistinli sivili gözaltına almasını lanetliyoruz. Mübarek ramazan ayında Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik bu saldırılar hiçbir şekilde kabul edilemez. Başta Gazze olmak üzere şimdiden bölgeye sirayet eden tırmanmadan büyük endişe duyuyoruz. İsrail hükümetinin, bölgede gerilimin daha da tırmanmasına yol açabilecek her türlü tahriki, eylemleri ve saldırıları derhal durdurması gerekmektedir" denildi.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Seçimlere 40 gün kala gençlerin rengi belli oldu
1
﻿Seçimlere 40 gün kala gençlerin rengi belli oldu
﻿Seçimlere 40 gün kala gençlerin rengi belli oldu
﻿Kur-an'ı Kerim'e göre Allah'ın sevmediği 7 tip insan
2
﻿Kur-an'ı Kerim'e göre Allah'ın sevmediği 7 tip insan
﻿Kur-an'ı Kerim'e göre Allah'ın sevmediği 7 tip insan
﻿Biden: Yapay zeka, ekonomi ve ulusal güvenlik için risk barındırabilir
3
﻿Biden: Yapay zeka, ekonomi ve ulusal güvenlik için risk barındırabilir
﻿Biden: Yapay zeka, ekonomi ve ulusal güvenlik için risk barındırabilir
﻿Diyarbakır'da bıçaklı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
4
﻿Diyarbakır'da bıçaklı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
﻿Diyarbakır'da bıçaklı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
﻿Aziz Yıldırım kararını verdi. İşte Fenerbahçe'nin yeni başkan adayı
5
﻿Aziz Yıldırım kararını verdi. İşte Fenerbahçe'nin yeni başkan adayı
﻿Aziz Yıldırım kararını verdi. İşte Fenerbahçe'nin yeni başkan adayı
﻿Bu akşam akaryakıta haşırt dı bilekbord geliyor. Seçim yatırımı kısa sürdü
6
﻿Bu akşam akaryakıta haşırt dı bilekbord geliyor. Seçim yatırımı kısa sürdü
﻿Bu akşam akaryakıta haşırt dı bilekbord geliyor. Seçim yatırımı kısa sürdü
﻿En düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyesi belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlandı
7
﻿En düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyesi belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlandı
﻿En düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyesi belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlandı
﻿ Bozcaada ve Gökçeada'ya bayramda ek sefer
﻿ Bozcaada ve Gökçeada'ya bayramda ek sefer
﻿ Bozcaada ve Gökçeada'ya bayramda ek sefer
﻿Nicolo Zaniolo sosyal medyada yaptığı paylaşımla Roma taraftarını ayağa kaldırdı
﻿Nicolo Zaniolo sosyal medyada yaptığı paylaşımla Roma taraftarını ayağa kaldırdı
﻿Nicolo Zaniolo sosyal medyada yaptığı paylaşımla Roma taraftarını ayağa kaldırdı
﻿Akciğer enfeksiyonu tedavi yöntemleri nelerdir?
﻿Akciğer enfeksiyonu tedavi yöntemleri nelerdir?
﻿Akciğer enfeksiyonu tedavi yöntemleri nelerdir?
﻿Akciğer enfeksiyonu belirtileri nelerdir?
﻿Akciğer enfeksiyonu belirtileri nelerdir?
﻿Akciğer enfeksiyonu belirtileri nelerdir?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.