Dışişleri Bakanlığı'ndan Nijer'deki darbeye ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Nijer'de Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum'a karşı gerçekleştirilen askeri darbeye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "Nijer’de Silahlı Kuvvetler içerisindeki bir grup tarafından darbe girişiminde bulunularak demokratik seçimlerle iş başına gelen Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum’un görevinden alıkonulmasını ve tüm demokratik kurumların askıya alınmasını derin endişeyle takip ediyoruz." denildi.

Nijer’den "dost ve kardeş ülke" olarak bahsedilen açıklamada, anayasal düzen ile toplumsal barış ve istikrarın bozulmaması temennisi paylaşıldı. Ayrıca, "Türkiye, içinden geçtiği bu zor dönemde Nijer’in yanında yer almaya devam edecektir." ifadesi kullanıldı.

Nijer'de Cumhurbaşkanı Bazoum yönetimi, 26 Temmuz Çarşamba günü askerlerin kendisini alıkoymasıyla devrildi. Ülkede "Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP)" adı veren bir grup asker yönetime el koydu ve anayasayı askıya aldı.