Dışişleri Bakanlığı'ndan Pakistan'daki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın güneydoğusundaki Belucistan Eyaleti'nde 14 askerin şehit olduğu terör saldırısını kınadı.

Mehmet Akif Erdem KAYNAK: Haber Merkezi
Dışişleri Bakanlığı'ndan Pakistan'daki terör saldırısına kınama

Pakistan’ın Belucistan eyaletinde güvenlik güçlerine ait iki araca düzenlenen bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 14 asker şehit oldu.

Dışişleri Bakanlığı, terör saldırısıyla ilgili bir açıklama yayımladı.

​Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pakistan'ın güneydoğusundaki Belucistan Eyaleti'nin Gwadar şehrinde 3 Kasım 2023 tarihinde meydana gelen terör saldırısında 14 askerin şehit olduğu derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör saldırısını kınıyor; şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyoruz. Terörizmle ortak mücadelemizde dost ve kardeş Pakistan hükümetiyle ve halkıyla dayanışmamızı bu vesileyle bir kez daha vurguluyoruz" denildi.

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