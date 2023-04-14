14 Nisan 2023 Cuma
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Danimarka Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Danimarka Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada Danimarka Büyükelçisi'nin bakanlığa çağrıldığını duyurdu. Dışişlerinin açıklamasında "Tüm uyarılarımıza karşın bu aşağılık saldırılara ifade özgürlüğü kisvesi altında izin verilmesi kabul edilemez" denildi.

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 19:40
Takip Et

Dışişleri, Danimarka Büyükelçisini çağırdı

Danimarka Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
+
Aa
-

Dışişleri Bakanlığı, Danimarka'da Kur’an-ı Kerim ve Türk bayrağına bir kez daha saldırı gerçekleştirildiğini, Danimarka Büyükelçisi'nin Bakanlığa çağırıldığını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklaması şu şekilde:

Danimarka'da bugün bir kez daha kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e ve şanlı bayrağımıza yönelik olarak gerçekleştirilen aşağılık saldırıyı lanetliyoruz. Tüm uyarılarımıza karşın bu aşağılık saldırılara ifade özgürlüğü kisvesi altında izin verilmesi kabul edilemez. Bu konudaki tavrımız Bakanlığa çağrılan Ankara'daki Danimarka Büyükelçisine iletilmiştir. Avrupa'da son dönemde endişe verici şekilde artış gösteren İslam ve yabancı düşmanlığının somut örneği olan bu aşağılık saldırıya ve benzer nefret suçlarına karşı çok taraflı platformlarda ve ikili alandaki girişimlerimiz hiç şüphesiz sürecektir. Danimarka'nın bu konudaki duyarsız tutumu ise dünyadaki tüm Müslümanların tepkisini çekmekte ve milyarlarca insanın rahatsızlığının dikkate alınmadığını göstermektedir. Bu nedenle mübarek ramazan ayında devam eden bu tür provokasyonların önlenmesi ve tekrarlanmaması için caydırıcı tedbirler alınması talebimizi yineliyoruz. (DHA)

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Uçuşa geçen altın için flaş uyarı. İslam Memiş altının yeni rotasını tarih vererek çizdi
1
﻿Uçuşa geçen altın için flaş uyarı. İslam Memiş altının yeni rotasını tarih vererek çizdi
﻿Uçuşa geçen altın için flaş uyarı. İslam Memiş altının yeni rotasını tarih vererek çizdi
﻿Neyzen Tevfik soğuk caminin avlusuna sığınır biri onu görüp yardım etsin diye. Zengin ailenin oğlu onu görünce öyle bir şey yapar ki
2
﻿Neyzen Tevfik soğuk caminin avlusuna sığınır biri onu görüp yardım etsin diye. Zengin ailenin oğlu onu görünce öyle bir şey yapar ki
﻿Neyzen Tevfik soğuk caminin avlusuna sığınır biri onu görüp yardım etsin diye. Zengin ailenin oğlu onu görünce öyle bir şey yapar ki
﻿Bayram öncesi araç fiyatlarına büyük zam. Yetkili isim ikinci eldeki büyük tuzağı açıkladı 
3
﻿Bayram öncesi araç fiyatlarına büyük zam. Yetkili isim ikinci eldeki büyük tuzağı açıkladı 
﻿Bayram öncesi araç fiyatlarına büyük zam. Yetkili isim ikinci eldeki büyük tuzağı açıkladı 
﻿YSK seçime 1 ay kala uyardı: Bu oylar geçersiz sayılacak
4
﻿YSK seçime 1 ay kala uyardı: Bu oylar geçersiz sayılacak
﻿YSK seçime 1 ay kala uyardı: Bu oylar geçersiz sayılacak
﻿Ünlü oyuncu İsrail ajanı çıktı
5
﻿Ünlü oyuncu İsrail ajanı çıktı
﻿Ünlü oyuncu İsrail ajanı çıktı
﻿Meteoroloji'den kar uyarısı: Hafta sonu için plan yapmadan önce dikkat
6
﻿Meteoroloji'den kar uyarısı: Hafta sonu için plan yapmadan önce dikkat
﻿Meteoroloji'den kar uyarısı: Hafta sonu için plan yapmadan önce dikkat
﻿Belediye başkanı gece kulübünde pantolonunu indirip çıplak dans etti
7
﻿Belediye başkanı gece kulübünde pantolonunu indirip çıplak dans etti
﻿Belediye başkanı gece kulübünde pantolonunu indirip çıplak dans etti
﻿Kayserispor başkanı Ali Çamlı'dan Fenerbahçe'ye sert çıkış: Bu ne ahlaksızca tutum?
﻿Kayserispor başkanı Ali Çamlı'dan Fenerbahçe'ye sert çıkış: Bu ne ahlaksızca tutum?
﻿Kayserispor başkanı Ali Çamlı'dan Fenerbahçe'ye sert çıkış: Bu ne ahlaksızca tutum?
﻿Danimarka Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
﻿Danimarka Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
﻿Danimarka Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
﻿Merdan Yanardağ’a hapis cezası
﻿Merdan Yanardağ’a hapis cezası
﻿Merdan Yanardağ’a hapis cezası
﻿ Şehit savcının alıkonulduğu anı paylaşan şüpheli hakkındaki soruşturma tamamlandı
﻿ Şehit savcının alıkonulduğu anı paylaşan şüpheli hakkındaki soruşturma tamamlandı
﻿ Şehit savcının alıkonulduğu anı paylaşan şüpheli hakkındaki soruşturma tamamlandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.