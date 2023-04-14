﻿Danimarka Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Dışişleri Bakanlığı, Danimarka'da Kur’an-ı Kerim ve Türk bayrağına bir kez daha saldırı gerçekleştirildiğini, Danimarka Büyükelçisi'nin Bakanlığa çağırıldığını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklaması şu şekilde:



Danimarka'da bugün bir kez daha kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e ve şanlı bayrağımıza yönelik olarak gerçekleştirilen aşağılık saldırıyı lanetliyoruz. Tüm uyarılarımıza karşın bu aşağılık saldırılara ifade özgürlüğü kisvesi altında izin verilmesi kabul edilemez. Bu konudaki tavrımız Bakanlığa çağrılan Ankara'daki Danimarka Büyükelçisine iletilmiştir. Avrupa'da son dönemde endişe verici şekilde artış gösteren İslam ve yabancı düşmanlığının somut örneği olan bu aşağılık saldırıya ve benzer nefret suçlarına karşı çok taraflı platformlarda ve ikili alandaki girişimlerimiz hiç şüphesiz sürecektir. Danimarka'nın bu konudaki duyarsız tutumu ise dünyadaki tüm Müslümanların tepkisini çekmekte ve milyarlarca insanın rahatsızlığının dikkate alınmadığını göstermektedir. Bu nedenle mübarek ramazan ayında devam eden bu tür provokasyonların önlenmesi ve tekrarlanmaması için caydırıcı tedbirler alınması talebimizi yineliyoruz. (DHA)