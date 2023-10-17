Dışişleri'nden İsrail’in hastane katliamına şiddetli kınama

Dışişleri Bakanlığı, Gazze’de bir hastaneyi hedef alan ve yüzlerce Filistinlinin hayatını kaybetmesine yol açan saldırıyı kınadı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Dışişleri'nden İsrail’in hastane katliamına şiddetli kınama

Dışişleri Bakanlığı, Gazze’de bir hastaneyi hedef alan saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Bugün Gazze’de bir hastanenin hedef alınması sonucunda yüzlerce Filistinlinin hayatını kaybetmesinden ve bir o kadarının da yaralanmasından derin bir infial duyuyor, bu barbarca saldırıları en şiddetli biçimde kınıyoruz. Saldırılarda hayatlarını kaybeden Filistinli kardeşlerimize rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Sivilleri doğrudan hedef alan, hastaneleri, okulları vuran bir zihniyetin uluslararası hukuk önünde ve vicdanlarda hesap vermesi kaçınılmazdır” ifadelerine yer verildi.

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