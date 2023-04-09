9 Nisan 2023 Pazar
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Dışişleri Bakanlığı'ndan KKTC'ye destek açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan KKTC'ye destek açıklaması

Güney Kıbrıs limanına demirleyen ABD denizaltısına karşı tepki veren KKTC'ye Dışişleri Bakanlığından destek açıklaması yapıldı. Bakanlık yaptığı yazılı açıklamada "KKTC'nin hak ve çıkarlarını savunmaya devam edeceğimizi hatırlatmak istiyoruz" dedi.

Haber Giriş: 9 Nisan 2023 Pazar - 22:34
Takip Et

Dışişleri'nden KKTC'ye destek

Dışişleri Bakanlığı'ndan KKTC'ye destek açıklaması
+
Aa
-

Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) "ABD'ye ait USS San Juan saldırı denizaltısını Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) limanlarından birine demirlemesi ve GKRY'nin silahlanma faaliyetleri" konusunda yaptığı açıklamayı desteklediklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, KKTC ile de birçok kez vurgulandığı gibi, ABD'nin Kıbrıs Adası'ndaki dengeyi bozma pahasına attığı ve GKRY'yi silahlanmaya teşvik eden adımların, bölgenin istikrarına ve Kıbrıs meselesinin adil, sürdürülebilir ve kalıcı çözümüne hiçbir şekilde katkıda bulunmadığı belirtildi.

Ayrıca KKTC'nin, "ABD'ye ait USS San Juan denizaltısını GKRY'nin limanlarından birine demirlemesi ve GKRY'nin silahlanma faaliyetleri" konusunda yaptığı açıklamanın desteklendiği vurgulanarak, "ABD'yi bir kez daha bu politikalarını gözden geçirmeye çağırıyor; ülkemizin her şart ve koşulda, garantörlüğün verdiği sorumluluk çerçevesinde, KKTC'nin hak ve çıkarlarını kararlılıkla savunmaya devam edeceğini hatırlatmak istiyoruz." ifadelerine yer verildi.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Burkina Faso'da terör saldırısı: 44 kişi öldü
1
﻿Burkina Faso'da terör saldırısı: 44 kişi öldü
﻿Burkina Faso'da terör saldırısı: 44 kişi öldü
﻿Ünlü spor yazarı Cemal Ersen Trabzonspor'daki acı gerçeği açıkladı
2
﻿Ünlü spor yazarı Cemal Ersen Trabzonspor'daki acı gerçeği açıkladı
﻿Ünlü spor yazarı Cemal Ersen Trabzonspor'daki acı gerçeği açıkladı
﻿AKP’li Taner Yıldız hastaneye kaldırıldı
3
﻿AKP’li Taner Yıldız hastaneye kaldırıldı
﻿AKP’li Taner Yıldız hastaneye kaldırıldı
﻿Sinan Ateş'in ablası sessizliğini bozdu: Bu soruşturmanın kapatılmasına müsaade etmeyeceğiz
4
﻿Sinan Ateş'in ablası sessizliğini bozdu: Bu soruşturmanın kapatılmasına müsaade etmeyeceğiz
﻿Sinan Ateş'in ablası sessizliğini bozdu: Bu soruşturmanın kapatılmasına müsaade etmeyeceğiz
﻿Savaşta kullanılamayacak Altay tankı ile seçim gösterisi yapılacak - Fatih Ergin büyük skandalı yazdı 
5
﻿Savaşta kullanılamayacak Altay tankı ile seçim gösterisi yapılacak - Fatih Ergin büyük skandalı yazdı 
﻿Savaşta kullanılamayacak Altay tankı ile seçim gösterisi yapılacak - Fatih Ergin büyük skandalı yazdı 
﻿Gaziantep-Kilis karayolunda zincirleme kaza: 1'i polis 2 ölü, 4 yaralı
6
﻿Gaziantep-Kilis karayolunda zincirleme kaza: 1'i polis 2 ölü, 4 yaralı
﻿Gaziantep-Kilis karayolunda zincirleme kaza: 1'i polis 2 ölü, 4 yaralı
﻿Bursa'da skandal. Teknik direktör futbolcunun boğazını sıktı, hakem sadece baktı
7
﻿Bursa'da skandal. Teknik direktör futbolcunun boğazını sıktı, hakem sadece baktı
﻿Bursa'da skandal. Teknik direktör futbolcunun boğazını sıktı, hakem sadece baktı
﻿Spor salonunda sauna yangını. Yangın soyunma odalarına sıçradı
﻿Spor salonunda sauna yangını. Yangın soyunma odalarına sıçradı
﻿Spor salonunda sauna yangını. Yangın soyunma odalarına sıçradı
﻿Ne Rizespor'a ne de Erzurumspor'a yaradı. Turgay Beşyıldız yazdı
﻿Ne Rizespor'a ne de Erzurumspor'a yaradı. Turgay Beşyıldız yazdı
﻿Ne Rizespor'a ne de Erzurumspor'a yaradı. Turgay Beşyıldız yazdı
﻿Aboubakar: Sıra Trabzonspor'da
﻿Aboubakar: Sıra Trabzonspor'da
﻿Aboubakar: Sıra Trabzonspor'da
﻿Los Angeles Lakers'dan yıldız takviyesi
﻿Los Angeles Lakers'dan yıldız takviyesi
﻿Los Angeles Lakers'dan yıldız takviyesi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.