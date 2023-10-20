Dışişleri’nden ‘Milli yas’ notası. Bazı elçilikler bayraklarını yarıya indirmedi

İsrail'in Gazze'deki bir hastaneye düzenlediği saldırı sonrası Türkiye 3 günlük milli yas ilan etmişti. Türkiye'nin aldığı yas kararı, yabancı temsiliklere de nota ile duyuruldu. Çok sayıda Avrupa Birliği ülkesi yas kararını dikkate almayarak bayraklarını yarıya indirmedi. Öte yandan AB Türkiye Delegasyonu sadece Türk bayrağını yarıya indirirken, AB bayrağını ise gönderde tuttu.

Gazze'deki hastane katliamının ardından Türkiye'de ilan edilen üç günlük milli yas kararı, yabancı temsilciliklere nota ile duyuruldu. Notada “Filistin halkının acılarını paylaşmak maksadıyla ilan edilen üç günlük milli yas kapsamında, Türkiye'de ve Türkiye'nin dış temsilciliklerindeki bayrakların 21 Ekim 2023 Cumartesi günü gün batımına kadar yarıya çekileceği” belirtildi. Almanya, İtalya, İsveç, Birleşik Krallık ve Rusya'nın Ankara'daki Büyükelçilikleri bayraklarını indirmezken, ABD'nin Türkiye'deki diplomatik temsilcilikleri bayrağını yarıya indirdi.

Dışişleri Bakanlığı, 17 Ekim 2023 tarihinde Gazze'deki el-Ehli Hastanesi'ne gerçekleştirilen saldırı sonucu çok sayıda can kaybı dolayısıyla ilan edilen üç günlük milli yas ile ilgili Türkiye'nin dış temsilcilikleri ve Türkiye'deki yabancı temsilciliklere bir nota (diplomatik yazışma) yolladı.

TÜRKİYE'DEKİ YABANCI TEMSİLCİLİKLERE NOTA

Gönderilen notada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Büyükelçilikler ile Uluslararası Kuruluşların Temsilciliklerine saygılarını sunar ve İsrail tarafından sivillere yönelik olarak gerçekleştirilen ve son olarak 17 Ekim 2023 tarihinde bir hastaneye yapılan saldırılar sonucunda hayatını kaybeden ve yaralananlardan dolayı Filistin halkının acılarını paylaşmak maksadıyla Türkiye'de üç gün süreyle milli yas ilan edildiğini, bu çerçevede Türkiye'de ve Türkiye'nin dış temsilciliklerindeki bayrakların 21 Ekim 2023 Cumartesi günü gün batımına kadar yarıya çekileceğini bildirir.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, bu vesileyle Büyükelçilikler ile Uluslararası Kuruluşların Temsilciliklerine en derin saygılarını yineler."

'BAYRAKLARINI YARIYA İNDİRMELERİ İSTENEMEZ'

Dışişleri Bakanlığı'nın notasındaki muğlaklığın bilinçli olduğunu doğrulayan üst düzey bir yetkili, "diplomatik nezaket gereği Türkiye'deki temsilciliklerden doğrudan bayraklarını yarıya indirmelerinin istenemeyeceğini" belirtti.

Çok sayıda Avrupa Birliği (AB) ülkesi de bayraklarını yarıya indirmedi. AB Türkiye Delegasyonu sadece Türk bayrağını yarıya indirirken, AB bayrağını gönderde tuttu. ANKA bayraklarını yarıya indirmeyen AB üyesi ülkeleri arasında, Avusturya, Belçika, Almanya, İtalya, İsveç, Polonya, Yunanistan ve Slovakya'nın da yer aldığını görüntüledi.

Bu ülkelerle birlikte Birleşik Krallık, Rusya ve Pakistan Ankara Büyükelçilikleri de bayraklarını yarıya indirmedi.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "ABD’nin Türkiye’deki Diplomatik Temsilciliği olarak elim bir şekilde yaşamını yitiren masum insanların yasını Türk halkı ve tüm dünya ile birlikte tutuyoruz" ifadelerine yer verildi. Ancak Ankara 17 Ekim'de Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yapılan saldırıdan İsrail'i sorumlu tutarken, ABD Başkanı Joe Biden, İsrail ziyareti esnasında yaptığı açıklamada "Saldırıyı diğer taraf yapmış gibi görünüyor, siz değil" demişti.