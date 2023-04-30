Dışişlerinden Özbekistan açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; anayasa değişikliği için referanduma giden Özbekistan'da sürecin barış içerisinde tamamlanmış olmasından duyulan memnuniyet bildirildi.

Dışişlerinden Özbekistan açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Özbekistan'da düzenlenen anayasa değişikliği referandumunun, huzur ve barış ortamı içerisinde tamamlanmış olmasından memnuniyet duyulduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Özbekistan'da 30 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirilen anayasa değişikliği referandumunun, huzur ve barış ortamı içerisinde tamamlanmış olmasından memnuniyet duyuyoruz. Köklü bağlara sahip olduğumuz Özbekistan’ın istikrar ve refahına büyük önem atfediyor, referandum sonuçlarının dost ve kardeş Özbek halkı için hayırlı olmasını diliyoruz. Türkiye, kardeş Özbekistan'daki reform sürecini desteklemeye devam edecektir."

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