DİSK'in Instagram hesabı kapatıldı!

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), instagram hesabının kapatıldığını duyurdu.

DİSK tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ne utanç! DİSK'in instagram hesabı herhangi bir uyarı ve gerekçe gösterilmeksizin kapatılmıştır. DİSK ve Türk işçi sınıfı susturulamaz! instagram bu hatayı düzeltmeli!"