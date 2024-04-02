Diskonun sahibi yangından hemen önce çekip paylaşmış. 29 kişi öldü

Bugün öğle saatlerinde İstanbul, Beşiktaş’ta bulunan bir 16 katlı bir apartmanın -1 ve -2 katlarında bulunan bir eğlence merkezinde yangın çıktı. Yıldız Posta Caddesi Gündoğdu Sokak'ta bulunan binadan tadilat nedeniyle çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken 6 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan gece kulübünde yapılan tadilatın görüntüleri ortaya çıktı. Mekanın sahibi tarafından yangından saatler önce paylaşılan videoda, , işçilerin çalıştığı yerlerde ise elyaf malzemelerin bulunduğu görüldü.

MASQUERADE CLUB SAHİBİ KİM?

Beşiktaş'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği Masquerade Club'ın kime ait olduğu merak ediliyor.

Ekşi Sözlük'te mekanla ilgili girilen 2011 yılındaki bir entry'de "Mehmet Koçarslan'ın sahibi olduğu işletmeciliğini Tarkan Ahmet'e verdi" ibaresi geçiyor.

Birgün Gazetesi yazarı Tuğçe Madayanti Şen ise Masquerade Club'ın işletmeciliğini Şahzade Sazi Şekergümüş'ün yaptığını ifade etti.