DİSK'ten TÜİK önünde eylem! "Veriler gerçekleri yansıtmıyor"

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) mayıs ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından kurum önünde açıklama düzenledi.

Açıklamada Çerkezoğlu, "TÜİK maalesef enflasyon verilerinde gerçekleri açıklamakta giderek daha fazla uzaklaşıyor" dedi.

"SON ÜÇ YILDIR TÜİK ÖNÜNE ÇOKÇA GELİYORUZ"

Çerkezoğlu, DİSK üyeleriyle birlikte düzenlediği eylemde "Son üç yıldır TÜİK önüne çokça geliyoruz. TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamı hepimizin bildiği gibi emeği ile geçinen herkesin maaşını belirliyor. Türkiye'de bütün emek gelirleri, işçilerin ücreti, memur maaşı, emeklilikleri aylıkları TÜİK tarafından açıklanan resmi enflasyon verisine göre şekilleniyor. TÜİK bu ülkenin 90 yılı aşkın geleneği olan doğru verileri ve rakamları üretmekle yükümlü" ifadelerini kullandı.

TÜİK: YILLIK ENFLASYON YÜZDE 35

TÜİK'in açıkladığı mayıs ayı enflasyon rakamlarına göre aylık bazda yüzde 1,53 artarken yıllık ise yüzde 35,41 oldu.

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