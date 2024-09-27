Dişlerini yaptırmak için gitti! Cinsel saldırıya uğradığı ortaya çıktı

Kaynak: Mynet
Dişlerini yaptırmak için gitti! Cinsel saldırıya uğradığı ortaya çıktı

Sosyal medya fenomeni Stefania Costache'nin dişlerinde sorunlar olduğu için diş doktoruna gitti. Fenomenin diş doktor tarafından uyutularak kaçırıldığı ve cinsel saldırıya uğradığı ortaya çıktı.

Sosyal medya fenomeni Stefanio Costache'nin "dişlerini yapması için" reklam anlaşması yaptığı diş doktorunun saldırısına uğradığı ortaya çıktı.

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DİŞ TEDAVİSİ KARŞILIĞINDA REKLAM ANLAŞMASI

Mynet'in haberine göre Instagram modeli Stefania Costache sosyal medyadan yaptığı açıklamasında diş hekimi Costin Iulian Berechet'in kendisiyle sosyal medya üzerinden iletişim kurarak diş tedavisi karşılığında reklam anlaşması yaptığını söyledi.

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Dişlerinde sorunlar olduğunu dile getiren Costache, "Ocak 2020'de doktor bana Instagram'dan bir takas teklifinde bulundu, ya da en azından ben öyle anladım. Dişlerimle ilgili bazı sorunlarım vardı; bunlar çok belirgindi ama maliyeti yüksek olduğu için çözemiyordum.Bana yazdığında bunları çözme fırsatını gördüm ve ne yapılabileceğine bakmaya karar verdim" ifadelerini kullandı.

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Berechet, Romanya'daki hakimler tarafından suçlu bulunarak 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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