Dişlerinizden olmak istemiyorsanız dikkat! Kuruyemiş yerken bunları sakın yapmayın!

Kuruyemişler, sağlıklı bir atıştırmalık olarak bilinirken, diş sağlığı açısından bazı riskler taşıyabildği biliniyor.

Özellikle sert kuruyemişler, diş minesine zarar verebilir ve diş kırılmalarına yol açabilir. Diş minesi, dişlerin dış yüzeyini koruyan sert bir tabakadır ve bir kez zarar gördüğünde kendini yenileyemeyeceği bildirildi.

Kuruyemiş tüketimi sırasında diş kırılması şikâyetiyle diş hekimlerine başvuran hasta sayısında artış gözlemlendi.

Özellikle çiğneme sırasında dişlerin zarar görmesi, diş hekimlerini endişelendirdi.

Uzman Diş Hekimi Nur Çatalbaş, "Kuruyemişler sağlıklı atıştırmalıklar olarak bilinse de diş sağlığı üzerinde beklenmedik olumsuz etkiler yaratabilir. Kırığın çok büyük olduğu durumlarda dişin çekilmesi gerekebilir" diyerek uyarıda bulundu.

Diş Minesine Zarar Verebilir: Sert kuruyemişler, diş minesine zarar vererek dişlerin hassaslaşmasına ve çürüklere karşı daha savunmasız hale gelmesine neden olabilir.

Plak ve Çürük Oluşumunu Azaltabilir: Bazı kuruyemişler, dişlerde plak ve çürük oluşumunu azaltmaya yardımcı olabilir. Örneğin, kaju fıstığı, içerdiği polifenoller sayesinde dişlerde plak oluşumunu engelleyebilir ve kalsiyum ve fosfor gibi minerallerle dişleri güçlendirebilir.

Tükürük Üretimini Artırır: Kuruyemiş çiğnemek, tükürük üretimini artırarak ağız içindeki asitleri nötralize eder ve dişlerin temiz kalmasına yardımcı olur.

Diş hekimleri, kuruyemişlerin diş sağlığı üzerindeki hem olumlu hem de olumsuz etkilerini vurguladı. Örneğin, badem gibi kalsiyum açısından zengin kuruyemişler, diş minesini güçlendirebilirken, çok sert kuruyemişlerin dikkatli tüketilmesi gerektiği belirtildi.

Ayrıca, kuruyemişlerin düşük şeker içeriği, diş çürüklerine neden olan bakterilerin beslenmesini zorlaştırdığı biliniyor.

Kuruyemişler, doğru şekilde tüketildiğinde diş sağlığına faydalı olabilir. Ancak, sert kuruyemişleri dikkatli çiğnemek ve dişlerinize zarar vermemek için özen göstermek önemli.

Dişlerinizi korumak için düzenli diş hekimi kontrollerini ihmal etmeyin ve dişlerinizi günde iki kez fırçalayarak ağız hijyeninizi korumanız önerildi.