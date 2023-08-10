Disney Plus'a zam geldi. Sıra Türkiye'de

Disney Plus’a küresel çapta bir zam geldi. Zamların 12 Ekim'den itibaren geçerli olacağı duyuruldu.

Disney Plus'a zam geldi. Sıra Türkiye'de

Editör: Ersoy ÖZDEM

Disney Plus küresel çapta zam yaptı. Yapılan zammın yakın zamanda Türkiye'ye de yansıtılacağı düşünülüyor.

Dizi & film izleme platformu Disney Plus 12 Ekim’den itibaren yüzde 27 artışla aylık 13,99 dolar fiyat etiketine sahip olacak. Reklamlı abonelik ise aylık 7,99 dolarda bırakılacak.

YÜZDE 27 DİSNEY PLUS ZAMMI TÜRKİYE'YE DE GELEBİLİR

Türkiye'de ise şu anda Disney Plus aboneliğinin aylık ücreti 64,99 TL. Eğer artış oranı küresel ile aynı olursa aylık aboneliğin ülkemizde 82 TL civarına yükseleceği düşülüyor.

Disney CEO’su Bob Iger, Çarşamba günü şirketin kazanç toplantısı sırasında şunları söyledi:

“2022’nin sonlarında Disney+’da oldukça önemli bir fiyat artışı yaptık ve ondan sonra gerçekten önemli sayıda bir abone kaybı görmedik, bu da aslında bizi fiyat artışı konusunda yüreklendirdi.”

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