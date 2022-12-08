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Disney Plus'tan Türkiye fiyatlarına zam

Disney Plus, Türkiye abonelik sistemlerine zam yaptı. Buna göre, aylık abonelik 34,99 liradan 64,99 liraya yükseltildi.

Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe - 10:57
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Disney Plus'tan Türkiye fiyatlarına zam
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Türkiye'de 14 Haziran'da yayına başlayan Disney Plus, abonelik ücretlerine zam yaptı. 5 aylık süreçte aylık 34,99 TL ya da yıllık 349,90 TL ödenerek abone olunabilen Disney+'ta zam sonrasında aylık abonelik 64,99 TL, yıllık abonelik ise tam 649,90 TL oldu.

Konuyla ilgili olarak Disney+'ın resmi web sitesinde yer alan açıklama şöyle:

Disney+’ın üyelik ücretleri* kaydolduğunuz üyelik türüne bağlı olarak farklılık gösterebilir:

Aylık ödeme planıyla üyelik: Kullanıcılar Disney+’a aylık 64,99 TL karşılığında kaydolabilir.

Yıllık ödeme planıyla üyelik: Kullanıcılar yıllık 649,90 TL ödeyerek Disney+’a tüm yıl boyunca erişebilir.

Not: Yukarıdaki fiyatlar yalnızca 8 Aralık 2022 tarihinden itibaren üye olacak kullanıcılar için geçerlidir. Bu tarihten önce kaydolan üyeler mevcut planlarını iptal etmedikleri veya mevcut planlarında değişiklik yapmadıkları sürece faturalarında herhangi bir değişiklikle karşılaşmayacaktır.

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