Tip1 ve Tip 2 olarak temelde iki diyabet türü bulunmaktadır. Diyabet belirtileri arasında susama, sık idrar, kolay kaybı durumlar yer almaktadır. Peki, diyabet nedir? Diyabet türleri nelerdir?

DİYABET NEDİR?

Diyabet, vücutta pankreas adı verilen bir organın yeterli miktarda insülin hormonu üretememesi veya üretilen insülinin etkili bir şekilde kullanılamaması sonucu ortaya çıkan bir metabolik hastalıktır.

İnsülin, vücuttaki hücrelere glikozun (şekerin) girmesini sağlayan bir hormondur. Glikoz, enerji kaynağı olarak kullanılır.

Diyabetin temelinde, kan dolaşımındaki glikozun hücrelere yeterince ulaşamaması ve kanda birikmesi bulunur. Bu durum, zamanla ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.

DİYABET TÜRLERİ NELER?

Diyabet iki temel türde görülmektedir:

Tip 1 Diyabet: Bağışıklık sistemi, pankreastaki beta hücrelerine saldırarak insülin üretimini engeller. Bu durum, genellikle çocukluk veya genç yetişkinlik döneminde ortaya çıkar ve genetik faktörlere bağlıdır.

Tip 2 Diyabet: Vücut, üretilen insüline karşı direnç geliştirir veya yeterince insülin üretemez. Tip 2 diyabet genellikle yaşla birlikte ortaya çıkar ve obezite, genetik faktörler, fiziksel inaktivite gibi yaşam tarzı faktörleriyle ilişkilidir.

Diyabetin belirtileri arasında sürekli susama, sık idrara çıkma, kilo kaybı, yorgunluk, bulanık görme, yara iyileşme süreçlerinde yavaşlama gibi durumlar yer alabilir.

Diyabet tedavisi, tipine bağlı olarak insülin enjeksiyonları, oral antidiyabet ilaçları, diyet kontrolü, fiziksel aktivite ve yaşam tarzı değişikliklerini içerebilir. Tedavi edilmezse, diyabet ciddi komplikasyonlara yol açabilir, bu nedenle düzenli sağlık kontrolü ve tedavi önemlidir.