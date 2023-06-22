Diyabetik ayak ülseri nedir? Belirtileri nelerdir? Tedavi yöntemleri nelerdir?

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanlar gerek hasta olmadan önce gerekse sağlıklarını korumak için hastalıkları tanımayı tercih ediyor. Bu hastalıklardan birisi olan diyabetik ayak ülseriyle ilgili detaylar…

DİYABETİK AYAK ÜLSERİ NEDİR?

Diabetes Mellitus (şeker hastalığı) hastalarında yıllar sonrası oluşan nöropati (sinir yozlaşması) ve iskemi (dokulara giden kan akımının bozulması) sonrası oluşan alt ekstremitelerde infeksiyon, ülser ve gangren gelişimi ile sonuçlanan sevimsiz, can sıkıcı komplikasyondur.

DİYABETİK AYAK ÜLSERİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Ayakta geçmeyen yaralar, kızarıklıklar ve ayak çevresinde ağrı

-Ateş ve titreme

-Halsizlik

-Kontrol altına alınamayan yüksek kan şekeri

-Müdahale gecikirse hayatı tehdit edebilecek sepsis durumu ve şok

DİYABETİK AYAK ÜLSERİ TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Diyabetik ayak tedavisinde multidisipliner bir yaklaşım söz konusudur. Yara ve ülserin durumu cerrah tarafından değerlendirilmeli ve yara bakımı ile tedavisi yapılmalıdır. Yaranın durumuna göre cerrahi müdahalenin gerekip gerekmediğine karar verilir.

Bununla birlikte dahiliye (iç hastalıkları) uzmanı tarafından kan şekeri düzeyini kontrol altına almaya yönelik tedavi uygulanır. Nöropati, damar tıkanıklığı gibi durumlarda Nöroloji, Kalp Damar cerrahisi,

Girişimsel Radyoloji bölümleri devreye girebilmektedir. Aynı zamanda diyetisyen tarafından beslenme programı kontrol altına alınabilmektedir.

Tedavide yapılması gerekenler hastalığın durumuna göre değişiklik gösterir. Bu nedenle kişiye özel bir tedavi planı oluşturulmaktadır.