Esnaf ve vatandaşın köpek maması kavgası: "Dükkanın kapalı dökerim. 5 dakika sürmez terbiyesiz"

Kastamonu'da ilginç bir olay yaşandı. Bir esnaf, dükkanının önüne köpek maması dökülmesini istemeyince bir vatandaşla arasında tartışma çıktı. Olay, çevredeki vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla izlendi ve sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

Esnaf, "Benim dükkanımın önüne dökemezsin," diyerek vatandaşın köpek maması dökmesini engellemeye çalıştı. Ancak vatandaş, "Dükkanın kapalı, dökerim. 5 dakika sürmez, terbiyesiz" diyerek esnafa sert bir şekilde karşılık verdi. Tartışma giderek alevlendi. Görüntülerde, iki tarafın da sözlü atışmaları ve yaşanan gerginlik net bir şekilde görülebiliyor. Tartışmanın nedeni olan köpek mamalarının, sokak hayvanlarını beslemek amacıyla dökülmek istendiği öğrenildi.