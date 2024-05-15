Maria'nın ölüm nedeni belli oldu! Domuz Çukuru'nda ölü bulunmuştu

Türkiye’ye tatil için gelen Maria Latacz, 8 Mayıs’ta Antalya’daki otelinden ayrılarak Pamukkale Ören Yeri’ne bir tur şirketi aracılığıyla gitti. Pamukkale’yi gezen Latacz, Antik Havuz’da yüzme sonrası ortadan kayboldu. Bunun üzerine bölgede arama çalışmaları başlatıldı. Latacz bulunamayınca, kendisiyle aynı otobüsle gelen turistler Antalya’ya geri döndü. Güvenlik kameraları tarandı.

KALP KRİZİ SONUCU HAYATINI KAYBETMİŞ

Denizli Jandarma Komutanlığı’nın yaptığı geniş çaplı aramalar sonucu, 9 Mayıs’ta Domuz Çukuru bölgesinde Latacz’ın bedeni bulundu. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsiyle, Latacz’ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği ve muhtemelen yüksekten düşerek öldüğü tespit edildi. Yapılan adli işlemlerin ardından Latacz’ın bedeni, Polonya Konsolosluğu’na teslim edildi. Latacz’ın cenazesi önce Antalya’ya, ardından uçakla Polonya’ya gönderilecek.