Diyabetin sessiz belirtisi! Ayaklarda bu oluyorsa dikkat! Şekeriniz fırlamış olabilir

Diyabet, dünyada giderek artan bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıktı.Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre, 2021 yılında dünya genelinde 537 milyon yetişkin diyabet hastasıydı ve bu sayı her geçen yıl arttı.

Diyabetin en tehlikeli yönlerinden biri, hastalığın erken evrelerinde belirgin semptomlar göstermemesi, yani "sessiz" bir şekilde ilerlemesi olmasıyla dikkat çekti.

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AYAKLARDAKİ BELİRTİLER: YÜKSEK ŞEKERİN SESSİZ GÖSTERGESİ

Diyabet, kandaki şeker seviyesinin sürekli olarak yüksek olmasına yol açar. Bu durum, özellikle ayaklarda bazı belirtilere neden olabilir. Ayaklarda meydana gelen uyuşma, karıncalanma, şişlik, yaraların geç iyileşmesi ve ciltteki değişiklikler, yüksek şekerin ilk işaretleri arasında yer alır.

Endokrinoloji ve Diyabet Uzmanı Prof. Dr. John Smith, "Diyabetli hastaların ayaklarında sıkça gözlemlenen bu belirtiler, vücudun insülin direnci oluşturduğunun ve kan şekerinin düzenlenmediğinin bir göstergesidir. Ayaklardaki bu değişiklikler, hastalığın ilerlemeden erken tespiti için önemli ipuçları verebilir" diye belirtti.

Ayaklarda uyuşma ve karıncalanma, diyabetin en yaygın nöropatik komplikasyonlarından biridir ve genellikle sinir hasarının bir belirtisi.

Şeker hastalığı, vücutta uzun süreli yüksek şeker seviyeleri ile sinirlerin zarar görmesine neden olabilir. Bu durum, "diyabetik nöropati" olarak bilinir ve ayaklarda uyuşma, hissizlik ya da ağrıya yol açabilir.

AYAKLARDAKİ YARA İYİLEŞMESİ: DİYABETİN GİZLİ BİR SEMPTOMU

Bir diğer önemli belirti, ayaklardaki yaraların geç iyileşmesidir. Diyabet, vücudun bağışıklık sistemini zayıflatarak enfeksiyonlara karşı direnç kaybına yol açar. Bu da ayaklarda oluşan küçük yaraların hızla enfekte olmasına ve iyileşmesinin uzun sürmesine neden olur.

Podiatri Uzmanı Dr. Olivia Brown, "Diyabetik hastaların ayaklarında görülen yara iyileşmesindeki gecikmeler, vücudun bağışıklık sistemi üzerinde olumsuz etkiler yaratan yüksek kan şekeri seviyelerinin bir sonucudur. Bu, aynı zamanda kan dolaşımının da zayıfladığını ve vücudun enfeksiyonlarla savaşma kapasitesinin düştüğünü gösterir" dedi.

Diyabetin ilerleyen evrelerinde, ayaklarda kan akışının azalması sonucu doku ölümü ve yaralar daha da kötüleşebilir. Bu durum, "diyabetik ayak" olarak adlandırılır ve tedavi edilmezse, ciddi komplikasyonlara yol açabilir.

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AYAKLARDAKİ DEĞİŞİKLİKLER VE DİYABETİN DİĞER BELİRTİLERİ

Ayaklardaki belirtiler dışında, diyabetin diğer yaygın belirtileri arasında aşırı susama, sık idrara çıkma, bulanık görme, halsizlik ve hızlı kilo kaybı yer alır. Bu belirtiler, vücudun yüksek kan şekeri seviyelerinden nasıl etkilendiğinin göstergeleri.

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Michael Harris, "Diyabetin erken evrelerinde bu belirtiler gözlemlenebilir. Ancak çoğu kişi, özellikle ayaklarındaki değişiklikleri görmezden gelebilir. Bu nedenle, diyabet riskini azaltmak için düzenli olarak ayak muayeneleri yapılması önemlidir" uyarısında bulundu.

DİYABET VE AYAK BAKIMI: ERKEN TANI İÇİN ÖNEMLİ İPUÇLARI

Diyabetin ayaklardaki etkileri, hastalık ilerledikçe daha ciddi hale gelebilir. Bu yüzden uzmanlar, diyabetli hastaların ayaklarını düzenli olarak kontrol etmelerini ve herhangi bir yara, şişlik ya da değişiklik fark ettiklerinde hemen bir doktora başvurmalarını öneriyorlar.

Diyabet Uzmanı Dr. Linda Green, "Diyabetin erken evrelerinde ayaklarındaki değişiklikleri fark eden kişiler, hızlı bir şekilde tedaviye başlamak ve kan şekeri seviyelerini kontrol altına almak adına büyük bir adım atmış olurlar" dedi.

AYAK BAKIMININ ÖNEMİ:

- Günlük Ayak Bakımı: Ayakları her gün yıkayın ve iyice kurulayın. Özellikle parmak aralarındaki nemi almayı unutmayın.

- Düzenli Muayene: Ayaklarınızdaki değişiklikleri her gün kontrol edin. Yaralar, kızarıklıklar, şişlikler veya uyuşma gibi belirtileri fark ederseniz, hemen bir uzmandan yardım alın.

- Uygun Ayakkabı Seçimi: Diyabetli bireyler, rahat ve ayaklarını iyi destekleyen ayakkabılar tercih etmelidir. Ayakkabıların içinde herhangi bir taş veya yabancı cisim olup olmadığını kontrol edin.

- Kan Şekeri Kontrolü: Diyabetin etkilerini minimize etmek için düzenli olarak kan şekeri seviyelerinizi kontrol edin ve doktorunuzun önerdiği tedavi planına sadık kalın.

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ERKEN TANI VE AYAK BAKIMININ ÖNEMİ

Diyabetin ayaklarda yol açtığı değişiklikler, vücudun başka bölgelerinde de sağlık sorunlarına yol açabilecek önemli bir göstergedir. Erken tanı, hastalığın ilerlemesini engelleyebilir ve komplikasyonların önüne geçebilir. Diyabetli bireylerin ayaklarına dikkat etmeleri, düzenli kontroller yaptırmaları ve doktorlarının önerilerine uymaları, sağlıklarını korumada en etkili yöntem olacağı bildirildi.