Kan şekerini dengeliyor, bağışıklığı güçlendiriyor! İşte gözümüzün önündeki mucizevi bitki

Modern bilim, doğanın sunduğu sıradan görünen bitkilerin sağlık üzerindeki etkilerini her geçen gün daha fazla keşfetmeye devam ediyor. Özellikle yüksek kan şekeri, obezite, kalp hastalıkları gibi günümüzün en yaygın sağlık sorunlarıyla mücadelede birçok doğal çözüm öne çıkıyor. Ancak bu çözüm, gözümüzün önündeyken çoğumuz tarafından fark edilmiyor.

Çörek otu ağacı

MORİNGA OLEİFERA: DOĞANIN MUCİZEVİ BİTKİSİ

Moringa Oleifera, halk arasında “çörek otu ağacı” olarak da bilinir ve özellikle Asya, Afrika ve Orta Doğu'da yaygın olarak yetişir. Yüzyıllardır geleneksel tıpta kullanılan bu bitki, son yıllarda bilimsel araştırmalarla da dikkat çekmeye başladı.

Harvard Üniversitesi'nde biyoloji profesörü ve yaşlanma karşıtı araştırmaların öncüsü Dr. David Sinclair, "Moringa, vücudun oksidatif stresle savaşmasına yardımcı olur, bağışıklık sistemini güçlendirir ve hücrelerin hasar görmesini engeller. Bu bitki, sağlıklı bir yaşam için mükemmel bir destek sunar" dedi.

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Moringa'nın sağlık üzerindeki etkilerinin en dikkat çeken yönlerinden biri, kan şekerini dengeleme yeteneğidir. Çeşitli araştırmalar, moringa yapraklarının, özellikle diyabetli bireylerde kan şekeri seviyelerini dengelemeye yardımcı olduğunu göstermekte.

Biyokimya uzmanı ve "The Zone" kitabının yazarı Prof. Dr. Barry Sears, "Moringa, insülin duyarlılığını artırarak, vücudun kan şekerini daha verimli bir şekilde işlemesine olanak tanır. Bunun sonucunda, hem tip 1 hem de tip 2 diyabetli kişilerde kan şekeri seviyeleri daha kontrollü hale gelir" şeklinde açıklama yaptı.

Çörek otu ağacı

MORİNGA'NIN BİLİMSEL KANITLARLA DESTEKLENEN FAYDALARI

Son yıllarda yapılan birçok bilimsel araştırma, moringa bitkisinin kan şekerini dengelemenin ötesinde, genel sağlık üzerinde de olumlu etkiler yarattığını ortaya koyuyor.

Birleşik Krallık'tan yapılan 2019 tarihli bir araştırma (Journal of Clinical Nutrition), moringa bitkisinin içerdiği antioksidanlar sayesinde hücreleri koruyarak, vücuttaki iltihaplanma ve oksidatif stresi azalttığını gösterdi.

Araştırmaya göre, moringa, vücuttaki zararlı serbest radikalleri temizler ve hücrelerin yenilenmesini sağlar. Bu da yaşlanmayı yavaşlatırken, kalp hastalıkları ve kanser gibi ciddi hastalıkların riskini azaltır.

Nöroloji ve beslenme uzmanı Dr. Lisa Mosconi, "Moringa, yalnızca kan şekerini dengelemekle kalmaz, aynı zamanda beyin sağlığını da iyileştirir. İçerdiği yüksek miktarda vitamin ve mineraller, nörolojik sağlığı korur ve beyin fonksiyonlarını iyileştirir" dedi.

Dr. Mosconi, aynı zamanda moringa'nın vücutta iltihaplanmayı azaltıcı etkilerinin de önemli olduğunu belirtti.

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KAN ŞEKERİNİ DENGELEYEN, KİLO KONTROLÜ SAĞLAYAN VE TANSİYONU DÜŞÜREN MORİNGA

Moringa'nın, yalnızca kan şekerini dengelemekle kalmadığını, aynı zamanda kilo kontrolüne yardımcı olduğu da bilimsel olarak kanıtlandı.

2020'de yapılan bir çalışmada, moringa yapraklarının içeriğindeki bazı bileşiklerin, yağ yakımını destekleyerek kilo kaybını artırdığı bulundu. Bu, moringa'nın obeziteye karşı da etkili bir çözüm sunduğunu gösterdi.

Ayrıca, moringa'nın içerdiği potasyum, vücuttaki sıvı dengesini düzenler ve kan basıncını düşürerek, hipertansiyon (yüksek tansiyon) sorunu yaşayan bireyler için faydalı.

Kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. James Williams, "Moringa, kan basıncını düzenleyerek, kalp hastalıkları ve inme risklerini azaltır. Özellikle yüksek tansiyonu kontrol altına almak için mükemmel bir doğal çözüm sunar" dedi.

Kan şekeri

MORİNGA'NIN KULLANIMI VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Moringa, toz, kapsül veya çay şeklinde tüketilebilir. Ancak, moringa kullanmadan önce dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var.

Farmakolog Dr. Emily Brown, "Moringa'nın aşırı tüketimi bazı kişilerde mide rahatsızlıklarına yol açabilir. Ayrıca, hamile ve emziren kadınlar için moringa kullanımı öncesinde doktorlarına danışmaları önerilir" şeklinde uyarıda bulundu.