Tansiyon ve şekeri düşüren bitkiler tedaviler var mı? Uzmanlar bakın ne diyor

Yüksek tansiyon (hipertansiyon) ve diyabet, dünya genelinde yaygın olarak görülen sağlık sorunlarıdır.

Bu hastalıkların yönetiminde bitkisel tedaviler ve doğal yöntemler önemli bir rol oynayabilir.

Uzmanlar, bazı bitkilerin ve doğal tedavi yöntemlerinin tansiyonu ve kan şekerini düşürmede etkili olabileceğini belirtti.

Dr. Eric Shah, MD, MBA, yüksek tansiyon tedavisinde bitkisel tedavilerin önemini vurguladı. Dr. Shah, "Basil, sarımsak ve kekik gibi bitkiler, tansiyonu düşürmede etkili olabilir" dedi.

Ayrıca, Dr. Clement G. Yedjou, Ph.D., diyabet yönetiminde bitkisel tedavilerin rolünü araştırmış ve "Momordica charantia (kudret narı) ve Zingiber officinale (zencefil) gibi bitkiler, kan şekerini düşürmede yardımcı olabilir" şeklinde görüş bildirdi.

• Bitkisel Diyetler ve Tansiyon: Cambridge Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, bitkisel diyetlerin tansiyonu düşürdüğünü göstermektedir. Bu diyetler, sebzeler, meyveler, tam tahıllar ve bitkisel proteinler açısından zengindir ve tansiyonu düşürmede etkili olabilir.

• Bitkisel Tedaviler ve Diyabet: International Journal of Molecular Sciences'da yayımlanan bir araştırma, Allium sativum (sarımsak) ve Hibiscus sabdariffa L. (hibiskus) gibi bitkilerin anti-hiperglisemik özelliklere sahip olduğunu ve diyabet yönetiminde etkili olabileceğini gösterdi.

Doğal Tedavi Yöntemleri:

1. Basil (Fesleğen): Fesleğen, eugenol adı verilen bir antioksidan içerir ve bu bileşik, doğal bir kalsiyum kanal blokeri gibi davranarak kan damarlarını gevşetir ve tansiyonu düşürür.

2. Sarımsak: Sarımsak, allicin adı verilen bir bileşik içerir ve bu bileşik, kan damarlarını gevşeterek ve dolaşımı teşvik ederek tansiyonu düşürebilir.

3. Kudret Narı (Momordica charantia): Kudret narı, kan şekerini düşürmede etkili olan bileşikler içerir ve diyabet yönetiminde kullanılabilir.

4. Zencefil (Zingiber officinale): Zencefil, anti-inflamatuar ve anti-hiperglisemik özelliklere sahiptir ve kan şekerini düzenlemeye yardımcı olabilir.

Yüksek tansiyon ve diyabet tedavisinde bitkisel tedaviler ve doğal yöntemler önemli bir rol oynayabilir. Ancak, bu tür tedavileri kullanmadan önce bir sağlık profesyoneline danışmak önemli.

Bitkisel tedaviler, ilaçlarla etkileşime girebilir ve bu nedenle dikkatli kullanılmalı.

Tansiyonu ve şekeri düşüren bitkiler, geleneksel tıp ve modern araştırmalarla birlikte incelendiğinde bazı doğal çözümler sunar. Ancak bu bitkisel tedavilerin, bireysel sağlık koşullarına bağlı olarak etkilerinin değişebileceği ve mutlaka bir sağlık profesyoneli kontrolünde kullanılması gerektiği uzmanlar tarafından vurgulandı. Özellikle tansiyon ve şeker hastalıkları (hipertansiyon ve diyabet) gibi kronik hastalıklar ciddi sonuçlar doğurabileceğinden, bu bitkiler doktor tavsiyesine ek olarak düşünülmeli.

Tansiyonu Düşüren Bitkiler:

Sarımsak: Tansiyon düşürücü etkileri uzun zamandır bilinen sarımsak, allicin adlı bileşen sayesinde kan damarlarının genişlemesine yardımcı olabilir.

Uzman diyetisyen Dr. Frank Hu, Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu'nda yaptığı araştırmalarda sarımsağın, kan basıncını düşürmeye yardımcı olabileceğini belirtildi. 2016 yılında Journal of Nutritional Biochemistry'de yayımlanan bir çalışmaya göre, sarımsak ekstresi, hipertansiyon tedavisinde kan basıncını %10’a kadar düşürebilmekte.

Zeytin Yaprağı Ekstresi: Zeytin yaprağı, fenolik bileşenler açısından zengin olup kan basıncını düşürmeye katkıda bulunabilir.

Yunan araştırmacı Prof. Dr. Maria Halabalaki’nin 2011 yılında yaptığı çalışmada zeytin yaprağı ekstresinin yüksek tansiyonu olan kişilerde sistolik ve diyastolik kan basıncını önemli ölçüde düşürdüğü gösterildi.

Phytotherapy Research dergisinde yayımlanan bu çalışmada, zeytin yaprağı tedavisinin plaseboya göre daha etkili olduğu vurgulandı.

Hibiskus Çayı: 2010 yılında Journal of Nutrition'da yayımlanan bir çalışmaya göre, hibiskus çayının düzenli tüketimi, sistolik kan basıncını ortalama %7 düşürebilir. Bu çalışmayı yürüten Boston’daki Tufts Üniversitesi’nde profesör olan Dr. Diane McKay, hibiskusun antioksidan özellikleri nedeniyle kalp sağlığına da fayda sağlayabileceğini ifade etti.

Şekeri Düşüren Bitkiler:

Tarçın: Tarçın, özellikle tip 2 diyabet hastalarında kan şekerini dengelemeye yardımcı olabilir. 2013 yılında Annals of Family Medicine dergisinde yayımlanan bir meta-analiz çalışmasında, tarçının, kan şekeri seviyelerini düşürme konusunda etkili olduğu gözlemlendi. Johns Hopkins Üniversitesi’nden endokrinolog Dr. Mary Voigt’a göre, tarçın insülin duyarlılığını artırarak kan şekerinin kontrol edilmesine katkıda bulunabilir.

Çemen Otu (Fenugreek): Çemen otu tohumlarının, kan şekerini düşürmeye yardımcı olduğu birçok çalışmada gösterildi. Nutrition Journal'da yayımlanan 2009 tarihli bir çalışmaya göre, çemen otu tüketen diyabet hastalarında açlık kan şekeri seviyelerinde belirgin bir düşüş görüldü. Hintli araştırmacı Dr. Rajesh Mandal'ın önderlik ettiği bu çalışmada, çemen otunun kan şekerini stabilize etme potansiyeline sahip olduğu belirtildi.

Zerdeçal: Zerdeçalın aktif bileşeni kurkumin, insülin direncini azaltarak kan şekeri seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilir. 2012 yılında Diabetes Care dergisinde yayımlanan ve Taylandlı bilim insanı Dr. Somlak Chuengsamarn tarafından yürütülen bir çalışmada, zerdeçalın pre-diyabetik bireylerde diyabetin gelişimini engelleyebileceği bulundu.

Dr. Andrew Weil gibi integratif tıp uzmanları, bitkisel tedavilerin etkili olabilmesi için bu tür doğal çözümlerin dengeli bir diyet ve yaşam tarzı değişiklikleriyle desteklenmesi gerektiğini savunuyor. Weil’e göre, bu bitkisel tedaviler, ilaç tedavisine ek olarak düşünülmeli ve mutlaka doktor gözetiminde kullanılmalı.

Tansiyonu ve şekeri düşüren bitkiler bilimsel olarak bazı faydalar sağlayabilse de, bu tedavilerin klinik kullanımı için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var.

Mevcut araştırmalar umut verici olsa da, hastalar bu tür bitkisel tedavilere başlamadan önce bir sağlık profesyoneline danışmalı.