Diyanet A8 aracı doğruladı: Kiralanıyor

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, mevcut makam aracı olan Audi’nin A6 modelinin yerine daha üst segment olan A8 modelini sipariş ettiği öne sürüldü.

Makam aracı olarak kullanılması için Erbaş'a verilen kırmızı renkli TOGG'un ise başkanlığın filosuna geri gönderildiği iddia edildi.

Eleştirilere neden olan iddiaların ardından Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, söz konusu iddialar kısmen doğrulanarak, “Araç Başkanlığın yoğun şehir dışı programlarından ötürü ihtiyaca binaen kiralanmaktadır" denildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Başkanlığımız kullanımına sunulan araçlarla ilgili son günlerde kamuoyunda yer alan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Başkanlığımız makam hizmetlerinde kullanılmak üzere 2016 yılında, 2010 model bir araç Başbakanlık tarafından kurumumuza tahsis edilmiştir. O günden bu yana kurumumuzda kullanılan araç, ekonomik ömrünü tamamlaması ve sıklıkla arızalanması sebebiyle ihtiyaca cevap verememeye başlamıştır. 2023 senesinden itibaren Başkanlığımız envanterine giren TOGG marka araç, makam hizmetlerinde kullanılmaktadır. Haberlere konu edilen araç ise Başkanlığın yoğun şehir dışı programlarından ötürü ihtiyaca binaen kiralanmaktadır."