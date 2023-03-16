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Diyanet'ten deprem açıklaması: Deprem kader değildir

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, depremle ilgili sorulara yanıt verdi. Diyanet’in yanıtlarında depremin kader olmadığını belirtilirken “İnsanın irade ve sorumluluğunu yok saymanın doğru olmadığı” ifade edildi.

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 19:21
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Diyanet: Deprem kader değildir

Diyanet'ten deprem açıklaması: Deprem kader değildir
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Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, depremle ilgili sorulara yanıt verdi.

Diyanet’in yanıtlarında depremin kader olmadığını belirtilirken “insanın irade ve sorumluluğunu yok saymanın doğru olmadığı” ifade edildi.

Hürriyet'in aktardığına göre Diyanet’in depremle ilgili sorulara yanıtları şöyle:

“Bugün dünya çapında yaygınlık gösteren kuraklık, sel gibi felaketlerin bir sebebi de insanoğlunun tabiata karşı tamahkâr ve hoyratça davranışlar sergilemesidir. İnsan, tabiatla ilişkisinde Allah’ın evrene yerleştirdiği kanunlara uygun hareket etmek ve gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.

"TABİATIN İŞLEYİŞİNİ DİKKATE ALMAYAN YAPILANMALAR, AFET RİSKLERİNİ BERABERİNDE GETİRİYOR"

Yerleşim yerlerinin inşa ve imarında doğal afet riskini hesaba katmak, zemin, malzeme ve inşa teknikleri başta olmak üzere gerekli tüm iş ve işlemleri söz konusu kurallara göre planlamak bu sorumluluğun kaçınılmaz bir gereğidir. Zira tabiatın işleyişini dikkate almayan yapılanmalar, afet risklerini beraberinde getiriyor.

"AFETLERİ İNSAN İRADE VE SORUMLULUĞUNU YOK SAYARAK TAMAMEN KADERE YÜKLEMEK DOĞRU DEĞİLDİR"

Aklı, iradesi, inancı, vicdanı ve başka hiçbir canlıda bulunmayan kabiliyetleri, insanoğlunu her konuda olduğu gibi tabiatla ilişkisinde de sorumlu kılıyor. İnsanın bu bilinçle hareket etmesi ve gücünün yettiği hususlarda üzerine düşeni hakkıyla yaparak gerekli tedbirleri alması yüce Allah’ın emridir. Dolayısıyla afetleri ve meydana gelen acı neticelerini, insan irade ve sorumluluğunu yok sayarak tamamen kadere yüklemek doğru değildir.

“DERS ÇIKARILMALI”

İnsan yaşadıklarını doğru değerlendirerek başına gelen hadiselerden ibret almalı. Doğal afetlere maruz kaldığında da dersler çıkarmalı, sorumluluklarını hatırlamalı, maddi ve manevi alanda yapması gerekenlere yönelmelidir.”

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