16 Aralık 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Diyanet dernek ve vakıflara 356 milyon lira yolladı

Diyanet dernek ve vakıflara 356 milyon lira yolladı

Bütçesi 7 bakanlığı geride bırakan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dernek ve vakıflara rekor para aktardığı ortaya çıktı. Diyanet, son 4,5 yılda ‘kâr amacı gütmeyen’ dernek ve vakıflara 356 milyon 550 bin 201 lira para aktardı. Diyanet, paraların hangi kuruluşlara gönderildiğini ise açıklamadı.

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 09:47
Takip Et

Diyanet dernek ve vakıflara 356 milyon lira yolladı

Diyanet dernek ve vakıflara 356 milyon lira yolladı
+
Aa
-

Dev bütçesi ve bütçesinden gerçekleştirdiği israf harcamaları nedeniyle eleştirilen Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, “Kar amacı gütmeyen” vakıf ve derneklere dört buçuk yılda aktardığı para dev boyutlara ulaştı.

Birgün gazetesinden Mustafa Bildircin’in haberine göre, başkanlığın, “Dernek, Vakıf, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık ve Benzeri Teşekküllere Yardım Yapılması Hakkında Yönerge” kapsamında para aktardığı vakıf ve derneklerin ismi açıklanmadı. Vakıf ve derneklere aktarılan paranın, “Cami ve Kur’an kursu inşaat ve onarımlarında kullanılmak üzere” kullanıldığı belirtildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın mali raporlarına göre, kar amacı gütmeyen kuruluşlara 2018 yılında 88 milyon 695 bin 979 aktarıldı. 2018’de başkanlığa, toplam bin 840 adet yardım başvurusu yapıldığı, karşılanan başvuru sayısının ise bin 389 olduğu bildirildi.

2019’DA 35 MİLYON TL

Kar amacı gütmeyen kuruluşlara 2019 yılında aktarılan para ise kayıtlara, 35 milyon 22 bin TL olarak geçti. 2019 yılındaki yardım talep sayısını açıklamayan başkanlık, taleplerin 2019 yılında internet üzerinden alınarak, “Zaman ve kaynak israfının önüne geçildiğini” savundu. Vakıf ve derneklere, “Onarım ve inşaat” amacıyla 2020 yılında aktarılan para ise 78 milyon 425 bin TL oldu. Başkanlık, 2020 yılında vakıf ve derneklerden gelen 560 yardım başvurusu talebini karşıladı.

2021’DE REKOR TRANSFER

Vakıf ve derneklere 2021 yılında gönderilen para ise rekor düzeye ulaştı. Başkanlığın mali verilerine göre, 2021 yılında kar amacı gütmeyen kuruluşlara toplam 118 milyon 128 bin 981 TL transfer edildi.

Başkanlıkça vakıf ve derneklere 2022 yılının ilk yarısında aktarılan para da paylaşıldı. 2022’nin ilk altı ayında vakıf ve derneklere gerçekleştirilen kaynak transferi, kayıtlara 36 milyon 277 bin TL olarak geçti. Böylelikle başkanlığın Ocak 2018-Haziran 2022 döneminde gerçekleştirdiği kaynak transferi toplamı 356 milyon 550 bin 201 TL olarak kaydedildi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Galip Demir
16.12.2022 10:20
Kimin parasını kime yolluyorum, milletin vergilerini saga sola peşkeş çekemezsiniz şuna yandaşlara veriyoruz desenize  
 
Dursun ABASIZ
16.12.2022 10:18
Demek ķi diyanet vakıflara para aktarmak için kullanılıyor. Bu parayı nereden buluyor? Bizden toplayıp,onlara aktarıyor.Bu vakıflar denetleniyor mu? Denetlenmesini sanmıyorum.Onbeş temmuzda gördük.  
 
Erkan
16.12.2022 10:12
Amerika neden iyi, neden büyük. Çünkü bu tarz kurallar var: Devlet hiç bir dini kuruma, vakfa bir kuruş dahi maddi yardım yapamaz.  
 
TÜM YORUMLAR (9)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İmamoğlu'na verilen ceza sonrası adaylık sorusu: CHP'nin adayını canlı yayında açıkladı
1
﻿İmamoğlu'na verilen ceza sonrası adaylık sorusu: CHP'nin adayını canlı yayında açıkladı
﻿İmamoğlu'na verilen ceza sonrası adaylık sorusu: CHP'nin adayını canlı yayında açıkladı
﻿2022 yılının başında 1.64TL'ye satılıyordu... Gripin'de akılalmaz fiyat artışı
2
﻿2022 yılının başında 1.64TL'ye satılıyordu... Gripin'de akılalmaz fiyat artışı
﻿2022 yılının başında 1.64TL'ye satılıyordu... Gripin'de akılalmaz fiyat artışı
﻿Arjantin'de Messi şoku. Finalde oynayamayacak mı?
3
﻿Arjantin'de Messi şoku. Finalde oynayamayacak mı?
﻿Arjantin'de Messi şoku. Finalde oynayamayacak mı?
﻿ “Son kez adayım” demişti: Erdoğan’dan ‘Bırakmama’ mesajı
4
﻿ “Son kez adayım” demişti: Erdoğan’dan ‘Bırakmama’ mesajı
﻿ “Son kez adayım” demişti: Erdoğan’dan ‘Bırakmama’ mesajı
﻿Maratonda sona gelindi. 2023 Yılı Bütçesi'nin maddeleri Meclis'te kabul edildi
5
﻿Maratonda sona gelindi. 2023 Yılı Bütçesi'nin maddeleri Meclis'te kabul edildi
﻿Maratonda sona gelindi. 2023 Yılı Bütçesi'nin maddeleri Meclis'te kabul edildi
﻿Araç sahiplerine kötü haber: Akaryakıtta zam yağmuru yeniden başladı
6
﻿Araç sahiplerine kötü haber: Akaryakıtta zam yağmuru yeniden başladı
﻿Araç sahiplerine kötü haber: Akaryakıtta zam yağmuru yeniden başladı
﻿Saraçhane mitingine kaç kişi katıldı? Emniyet '25 bin' dedi, İBB farklı rakam verdi
7
﻿Saraçhane mitingine kaç kişi katıldı? Emniyet '25 bin' dedi, İBB farklı rakam verdi
﻿Saraçhane mitingine kaç kişi katıldı? Emniyet '25 bin' dedi, İBB farklı rakam verdi
﻿AÖL sınavında kopya! Sınav iptal edilecek mi
﻿AÖL sınavında kopya! Sınav iptal edilecek mi
﻿AÖL sınavında kopya! Sınav iptal edilecek mi
﻿Anzer Balı satışa çıktı. Öncelik hastaların
﻿Anzer Balı satışa çıktı. Öncelik hastaların
﻿Anzer Balı satışa çıktı. Öncelik hastaların
﻿Gören bir daha bakıyor! Bu civcive 10 katı fiyat teklif edildi
﻿Gören bir daha bakıyor! Bu civcive 10 katı fiyat teklif edildi
﻿Gören bir daha bakıyor! Bu civcive 10 katı fiyat teklif edildi
﻿10 TL'lik civcive 100 TL verdiler. Bakan bir daha bakıyor
﻿10 TL'lik civcive 100 TL verdiler. Bakan bir daha bakıyor
﻿10 TL'lik civcive 100 TL verdiler. Bakan bir daha bakıyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.