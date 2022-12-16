Diyanet dernek ve vakıflara 356 milyon lira yolladı

Dev bütçesi ve bütçesinden gerçekleştirdiği israf harcamaları nedeniyle eleştirilen Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, “Kar amacı gütmeyen” vakıf ve derneklere dört buçuk yılda aktardığı para dev boyutlara ulaştı.

Birgün gazetesinden Mustafa Bildircin’in haberine göre, başkanlığın, “Dernek, Vakıf, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık ve Benzeri Teşekküllere Yardım Yapılması Hakkında Yönerge” kapsamında para aktardığı vakıf ve derneklerin ismi açıklanmadı. Vakıf ve derneklere aktarılan paranın, “Cami ve Kur’an kursu inşaat ve onarımlarında kullanılmak üzere” kullanıldığı belirtildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın mali raporlarına göre, kar amacı gütmeyen kuruluşlara 2018 yılında 88 milyon 695 bin 979 aktarıldı. 2018’de başkanlığa, toplam bin 840 adet yardım başvurusu yapıldığı, karşılanan başvuru sayısının ise bin 389 olduğu bildirildi.

2019’DA 35 MİLYON TL

Kar amacı gütmeyen kuruluşlara 2019 yılında aktarılan para ise kayıtlara, 35 milyon 22 bin TL olarak geçti. 2019 yılındaki yardım talep sayısını açıklamayan başkanlık, taleplerin 2019 yılında internet üzerinden alınarak, “Zaman ve kaynak israfının önüne geçildiğini” savundu. Vakıf ve derneklere, “Onarım ve inşaat” amacıyla 2020 yılında aktarılan para ise 78 milyon 425 bin TL oldu. Başkanlık, 2020 yılında vakıf ve derneklerden gelen 560 yardım başvurusu talebini karşıladı.

2021’DE REKOR TRANSFER

Vakıf ve derneklere 2021 yılında gönderilen para ise rekor düzeye ulaştı. Başkanlığın mali verilerine göre, 2021 yılında kar amacı gütmeyen kuruluşlara toplam 118 milyon 128 bin 981 TL transfer edildi.

Başkanlıkça vakıf ve derneklere 2022 yılının ilk yarısında aktarılan para da paylaşıldı. 2022’nin ilk altı ayında vakıf ve derneklere gerçekleştirilen kaynak transferi, kayıtlara 36 milyon 277 bin TL olarak geçti. Böylelikle başkanlığın Ocak 2018-Haziran 2022 döneminde gerçekleştirdiği kaynak transferi toplamı 356 milyon 550 bin 201 TL olarak kaydedildi.