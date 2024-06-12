Diyanet hacca giden Türkleri ihbar etti

Suudi Arabistan hac ibadeti için yalnızca resmi hac vizesi ile giriş izni veriyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan Suudi Arabistan makamlarının, seyahat ve ticari vizelerle hac ibadetinin yapılamayacağını vurgulamıştı.

Diyanet İşleri Hac Hizmetleri Daire Başkanı Hüseyin Demirhan, kura sistemi dışında hac ibadetini yerine getirmek üzere Arabistan’da bulunan Türk vatandaşlarını, Suudi Arabistan makamlarına ihbar ettiklerini açıkladı.

Ayrıca Bircan, yasa dışı yollarla hac yapmaya çalışanların hac ibadetini aksatacağını ve ciddi para cezalarıyla karşılaşacaklarını söylemişti.

Suudi hükümetinin çıkarmış olduğu ticari vize olayını burada bu işi fırsata çeviren ve içlerinde bazı imam ve diyanete bağlı bulunan özel tur şirketlerinin sırf fazla para kazanma hırsı orada bulunan hacı adaylarını zor durumda bırakıyor.

Suudi Arabistan’a ticari vize ile giden binlerce hacı adayı bulunuyor. Çünkü Suudi hükümetinin çıkarmış olduğu ticari vize olayını fırsata çevirdiler.

Bazı imam ve diyanete bağlı bulunan özel tur şirketlerinin sırf fazla para kazanma hırsı da buna dahil. Birçok insanın bu konudan şikayetçi ve mağdur olduğu da öğrenildi.