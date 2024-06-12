Diyanet hacı adaylarını uyardı: Haccın maneviyatına zarar vermeyin

Kaynak: AA
Diyanet hacı adaylarını uyardı: Haccın maneviyatına zarar vermeyin

Diyanet İşleri Başkanlığı, Kabe'de tavaf ederken sosyal medya aracılığıyla canlı yayın yapan veya fotoğraf paylaşan hacı adaylarına bir uyarıda bulunarak, "Ravza ve Kabe'yi canlı yayın platformuna çevirirseniz, haccın maneviyatına zarar vermiş olursunuz." uyarısında bulundu.

Diyanet hacı adaylarını uyardı: Haccın maneviyatına zarar vermeyin

Mekke'de bulunan hacı adayları, Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala vakitlerini umre yaparak, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle, tavaf ederek ve kutsal mekanları ziyaret ederek değerlendiriyorlar.

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Bazı hacı adaylarının, yakınlarıyla video arama yaparak veya sosyal medya üzerinden canlı yayınlar yaparak tavaf ettikleri dikkat ediyor.

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Medine İrşad Fetva Koordinatörü Mustafa Bilgiç, konu hakkında yaptığı açıklamada, hac ibadetinin başından sonuna kadar önemli olduğunu vurguladı.

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Hac sırasında Allah'ın Kur'an'da ve Hazreti Muhammed'in hadislerinde belirttiği ibadetlerin fiili olarak yerine getirildiğini belirten Bilgiç, "Özellikle Ravza'da ve Kabe tavafı sırasında bazı hacı adaylarımız cep telefonlarını aşırı kullanabiliyorlar. Kabe etrafında tavaf ederken aslında namaz kılar gibi ibadet içinde olmamız gerektiğini unutmamalıyız. İbadet anında, uzaktaki sevdiklerimizi değil, buradaki ibadetlerimizi imanımızın şahidi yapmalıyız." şeklinde konuştu.

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Bilgiç, hacı adaylarının tavaf esnasında video görüşme yapmamaları ve sosyal medyada canlı yayın yapmamaları gerektiğini, bunun doğru olmadığını ifade etti.

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Tavaf ve ziyaretler sırasında dua okumanın daha uygun olduğunu söyleyen Bilgiç, "Haccın maneviyatını bozacak davranışlardan uzak durmalıyız. Ravza'yı ve Kabe'yi fotoğraf çekme ve canlı yayın yapma yeri haline getirirsek, haccın maneviyatına zarar vermiş oluruz. Hac ibadetinin sadece fiziksel hareketlerden ibaret olmadığını, bu hareketlerin ardındaki derin anlamı kavramamız gerektiğini unutmamalıyız; asıl mesele, gidip gelmekten çok, bu ibadetin özünü yaşamaktır." dedi.

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