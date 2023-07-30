Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş okul müdürlerini hedef aldı

Kocaeli’de, Eyüp Sultan İmam Hatip Ortaokulu ve Gölcük Eyüp Sultan yatılı Kuran kursunda hafızlığını tamamlayanlar için Hacı Fatma Kahraman Camisi’nde tören düzenlendi. Törende konuşan Erbaş, Kuran’ın seçmeli ders olarak tercih edilmemesinden okul müdürlerini sorumlu tuttu.

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre, töreni düzenleyenler arasında TBMM’ye, Atatürk’e, Türk askerine hakaretlerde bulunan, laikliği hedef alarak Hizbullah’ı savunan eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz’ın onursal başkanlığını yaptığı Manevi İktisadi Kalkınma Vakfı da yer aldı.

Töreni ise Mayıs 2021’de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un da katılımıyla Ayasofya’da düzenlenen bir icazet töreninde Atatürk’ü hedef alan reisül kurra Demirkan yönetti.

Törene katılanlar arasında hilafet çağrısı ve çeşitli açıklamalarıyla tepki çeken imam Konakcı, Şevki Yılmaz’ın oğlu AKP Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, vali Seddar Yavuz, büyükşehir belediye başkanı Tahir Büyükakın ve il milli eğitim müdürü Ömer Akmanşen ile Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu da yer aldı.

"OKUL MÜDÜRÜ İÇİN ÜZÜLECEK BİR HADİSE"

Törende konuşan Erbaş, nüfusa oranla hafız sayısının az olduğunu savunurken öğrencilerin seçmeli dini derslere yönlendirilmesi çağrısı yaptı. Erbaş, “Allah’ın kitabını öğrencilerinize öğrenmeleri için teşvik edin. Siz de bundan sevap alacaksınız.

Bazı okullarda yüzde 10’larda, yüzde 20’lerde öğrenci seçiyor. Bu o okul müdürü için gerçekten üzülecek bir hadise” dedi. Erbaş, din kültürü ve ahlak bilgisi dersine de işaret ederek “9 yılda imamlık yapacak derecede bir gencin bilgiler alabilmesi mümkün” ifadelerini kullandı.