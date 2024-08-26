Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’tan Atatürk'lü mesaj

Düzenleme: Yavuz Biçer
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’tan Atatürk'lü mesaj

Milli bayramlara ilişkin anma mesajları ve Cuma hutbelerinde Atatürk’ün adının anılmadığı gerekçesiyle eleştirilen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Malazgirt Zaferi ve 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda dikkat çekici ifadeler kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Çanakkale Zaferi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı gibi milli gün ve bayramlarda yayınladığı mesajlarda ve kuruma bağlı camilerdeki Cuma hutbelerinde Atatürk’ün adının anılmaması uzun süredir tepki çekiyordu. Ancak Erbaş’ın, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımı dikkat çekti.

dib1.jpg

ALPARSLAN VE ATATÜRK DETAYI

Erbaş, Malazgirt Zaferi ve 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle yayınladığı mesajda, “Bu toprakları bizlere vatan kılan zaferlerimizden #MalazgirtZaferi’nin 953’üncü yıldönümü ve 30 Ağustos Zaferimizin vesilesi #BüyükTaarruz’un 102’nci yıl dönümü dolayısıyla Sultan Alparslan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatan uğruna canlarını ortaya koyarak nice destanlar yazan şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle yâd ediyorum. Aziz emanetleri ve muazzez hatıraları kıyamete kadar her daim yaşayacaktır. Ruhları şad olsun” ifadelerine yer verdi.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ALİ ERBAŞ KİMDİR?

Ali Erbaş, 1961 yılında Ordu'nun Kabadüz ilçesinde doğmuş bir Türk akademisyen ve Diyanet İşleri Başkanıdır. 1980 yılında Sakarya İmam-Hatip Lisesi'nden, 1984 yılında ise Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu.

Erbaş, 1987 yılında Tefsir Anabilim Dalında "Kur’an’daki Tekrarlar" isimli teziyle yüksek lisansını, 1993 yılında ise Dinler Tarihi Anabilim Dalında "İlâhî Dinlerde Melek İnancı" isimli teziyle doktorasını tamamlandı. 1998 yılında doçent, 2004 yılında ise profesör unvanını aldı.

Akademik kariyerinde Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde dekan yardımcılığı ve dekanlık gibi çeşitli görevlerde bulundu. 2011 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne atanmış ve 2017 yılında Diyanet İşleri Başkanı olarak göreve başladı.

Erbaş, evli ve dört çocuk babası olan Erbaş, ayrıca, iyi derecede Arapça ve Fransızca biliyor.

Son Haberler
Minibüs yön tabelasına çarptı. Bir çift hayatını kaybetti Gündem
Minibüs yön tabelasına çarptı. Bir çift hayatını kaybetti
Samsunspor'dan türkücü Nihat Doğan'a dava Spor
Samsunspor'dan türkücü Nihat Doğan'a dava
Antalya'da motosiklet yayaya çarptı. O anlar güvenlik kamerasında Yerel Haberler
Antalya'da motosiklet yayaya çarptı. O anlar güvenlik kamerasında
Kızını öldürüp çekyata saklamıştı! Kan donduran ifadesi ortaya çıktı Gündem
Kızını öldürüp çekyata saklamıştı! Kan donduran ifadesi ortaya çıktı
Yolcuları düğüne götüren otobüs devrildi. 1'i ağır 26 yaralı Gündem
Yolcuları düğüne götüren otobüs devrildi. 1'i ağır 26 yaralı
2 kilo altın 21 milyon 200 bin lira takı takıldı Gündem
2 kilo altın 21 milyon 200 bin lira takı takıldı
Soğanlı Vadisi'nde güneş ve ay aynı anda görünüyor Yaşam
Soğanlı Vadisi'nde güneş ve ay aynı anda görünüyor