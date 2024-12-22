Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Sarıkamış şehitlerini andı

Kaynak: AA
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Sarıkamış şehitlerini andı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sarıkamış Harekatı'nın 110'uncu yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erbaş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Sarıkamış Harekatı'nın 110'uncu yıl dönümünde, vatan ve mukaddesatımız uğruna Allahuekber Dağları'nda şehadete yürüyen aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Büyük bir vatan sevgisi ve sarsılmaz bir imanla mücadelesini sürdüren, canlarını ortaya koyan kahraman ecdadımızı her daim gururla hatırlayacak ve gelecek nesillere taşıyacağız. Yüce Rabb'imiz aziz vatanımızı ilelebet payidar eylesin."

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