Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Sarıkamış şehitlerini andı

Erbaş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Sarıkamış Harekatı'nın 110'uncu yıl dönümünde, vatan ve mukaddesatımız uğruna Allahuekber Dağları'nda şehadete yürüyen aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Büyük bir vatan sevgisi ve sarsılmaz bir imanla mücadelesini sürdüren, canlarını ortaya koyan kahraman ecdadımızı her daim gururla hatırlayacak ve gelecek nesillere taşıyacağız. Yüce Rabb'imiz aziz vatanımızı ilelebet payidar eylesin."