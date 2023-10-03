Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan yurttaşa tavsiye: Dünya malını Allah yolunda harcayın

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Trabzon'un Arsin ilçesinde Yeşilyalı Hacı Hasan Efendi Kur'an Kursu Külliyesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, "Dünya malı dünyada kalır ama dünya malını eğer Allah yolunda harcarsanız unutulmazsınız" dedi.

KAYNAK: DHA
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan yurttaşa tavsiye: Dünya malını Allah yolunda harcayın

Sık sık israf ve lüks harcamalarla gündeme gelen Diyanet İşleri’nin Başkanı Ali Erbaş, Trabzon'un Arsin ilçesinde Yeşilyalı Hacı Hasan Efendi Kur'an Kursu Külliyesi'nin açılışına katıldı.

Erbaş, burada yaptığı konuşmada, "Dünya malı dünyada kalır ama dünya malını eğer Allah yolunda harcarsanız unutulmazsınız" dedi.

Erbaş şu ifadeleri kullandı:

"SEVAPTAN PAY ALMAK İÇİN BURADAYIZ"

“Bütün ülkemizde, illerimizde, ilçelerimizde, beldelerimizde İslam aleminde Mevlid-i Nebi Haftası olarak efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi yeniden anlamaya çalışıyoruz. Ne mutlu bizlere ki efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin Mevlidi- Nebi Haftası'nda onun en büyük mucizesi olarak gönderilen Kur’an-ı Kerim’in öğrenileceği, öğretileceği, yaşanacağı bir müesseseyi bir külliyeyi açmak gibi hayırlı bir işi yapıyoruz hep birlikte. Sizin en hayırlınız Kuran’ı öğreten ve öğrenenlerinizdir. İşte öğrenenler burada, öğretenler burada, biz de en hayırlı işin yapılacağı bu külliyeyi açarak Rabbimizin bütün emeği geçen buradaki kardeşlerimiz için nasip edeceği o hayırdan, sevaptan pay almak için buradayız. Başka derdimiz yok"

"DÜNYA MALINI ALLAH YOLUNDA HARCARSANIZ UNUTULMAZSINIZ"

Bütün yaptığımız bu işlerden amacımız nedir bizim sevap hanemizi doldurmak. Allah rızasına ulaşmak. Dünya malı dünyada kalır. Ama dünya malını eğer Allah yolunda harcarsanız unutulmazsınız. Hacı Hasan Efendiler gibi işte burada deminden beri ismi anılan, ahirete irtihal etmiş olan onlarca yüzlerce insanlar gibi hep anılırsınız. ‘Ölmek istemiyorsanız, ölmez bir eser bırakınız’ atasözü var ya işte o da bizim ayetlerden, hadislerden öğrendiğimiz o anlayışa dayanan bir atasözüdür. İnşallah bizlerde öldükten sonra nice yıllar anılacak hayırlar yaparız."

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