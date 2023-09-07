Diyanet İşleri Başkanlığı paylaştı. Kerem Aktürkoğlu bakın nereden çıktı

Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu milli maç öncesi Umre'ye gittiği ortaya çıktı. Diyanet o anları paylaştı.

KAYNAK: AA
Diyanet İşleri Başkanlığı paylaştı. Kerem Aktürkoğlu bakın nereden çıktı

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun yaptığı umreyle ilgili duygu ve izlenimlerini paylaştı.

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, Aktürkoğlu, "Kutsal topraklarımızın manevi anlamda inanılmaz bir atmosferi var. İlk geldiğimiz günden beri zaten bunu insan hissediyor." ifadelerini kullandı.

Aktürkoğlu, kutsal topraklara gelmenin isteyen herkese nasip olmasını ve yapılan ibadetlerin kabulünü diledi.

(AA)

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KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN 2022 YILINDAKİ UMRE ZİYARETİNDEN RESİMLER

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