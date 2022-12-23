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Diyanet İşleri Başkanlığı yurt dışında fetva birimleri kurdu

Diyanet İşleri Başkanlığı, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları ve Müslümanların dini sorularını cevaplamak amacıyla fetva birimleri kurdu.

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 12:42
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Diyanet İşleri Başkanlığı yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları ve Müslümanların dini sorularını cevaplamak amacıyla fetva birimleri kurdu

Diyanet İşleri Başkanlığı yurt dışında fetva birimleri kurdu
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Başkanlığın destekleriyle kurulan birimlerde, yurt dışından gelerek Türkiye'de eğitimini tamamlayan Türk görevliler hizmet veriyor.

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanvekili Fatih Mehmet Aydın, yurt genelinde Alo 190 Fetva Hattı üzerinden Kurula sorular yöneltildiğini, soruların uzmanlar tarafından cevaplandığını söyledi.

Günlük 2-3 bin, ramazan ayında ise yaklaşık 10 bin sorunun cevaplandığını bildiren Aydın, yurt dışında Alo 190 Fetva Hattı'nın bulunmaması nedeniyle çeşitli sıkıntılar çektiklerini ifade etti.

Birçok ülkeden Din İşleri Yüksek Kuruluna çok sayıda sorunun yöneltildiğini belirten Aydın, "Soru yoğunluğu bizi farklı arayışlara itti. Yurt dışında, özellikle Avrupa'da Türk vatandaşlarının yaşadığı bölgelerde fetva birimleri oluşturma noktasında çalışmalar yapıyoruz." dedi.

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının Diyanet Akademisi Başkanlığınca verilen 30 aylık eğitimi tamamladıktan sonra yaşadıkları ülkelerdeki fetva birimlerinde görev almaya başladıklarını açıklayan Aydın, "Yurt dışındaki görevlilerimize buradan eğitim ve rehberlik desteği veriyoruz. Bu arkadaşlarımızla hem burada hem orada hem de online olarak eğitimler yapıyoruz. Onlardan sorular alıyoruz. Yurt dışındaki vatandaşlarımız da fetva birimlerindeki arkadaşlarımıza sorularını soruyor." ifadesini kullandı.

Almanya ve Hollanda'da fetva birimlerinin hizmet vermeye başladığını söyleyen Aydın, "Hem Almanya ve Hollanda'daki fetva birimlerinde çalışan arkadaşların sayısını artırmak hem de Türk vatandaşlarının yaşadığı diğer ülkelerde de bu birimleri oluşturmak istiyoruz." diye konuştu.

Yurt dışında gelen soruların çoğunluğun Türk vatandaşlarından geldiğini bildiren Aydın, "Özellikle Avrupa'dan gelen sorular yıllar önce oralara yerleşmiş halkımızdan gelmektedir. Bu sorulara cevaplar veriyoruz. Bunun dışında özellikle Suriye ve Irak'ın kuzeyinde yaşayan bazı vatandaşlarımız, Azerbaycan'daki kardeşlerimiz ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan bazı kardeşlerimiz de dini konularda Türkçe ve Arapça sorular soruyorlar." dedi.

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