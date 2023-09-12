Diyanet İşleri’nden geçim sıkıntısı için dua çözümü

Diyanet İşleri Başkanlığı, internet sitesinde yayınladığı takviminde, geçim sıkıntısına değindi. Başkanlığın 10 Eylül tarihli takvim yaprağında, “Borçlular ve geçim sıkıntısı çekenler için dua” ifadesi yer aldı.

Diyanet İşleri’nden geçim sıkıntısı için dua çözümü

Birgün'de yer alan habere göre, Diyanet İşleri Başkanlığı, internet sitesinde yer alan takviminde geçim sıkıntısı konusuna yer verdi.

10 Eylül tarihli takvim yaprağında, borçlular ve geçim sıkıntısı çekenler için dua kısmı yer aldı.

Takvimin sayfasında şunlar kaydedildi:

“Peygamberimiz, borçlu ve geçim sıkıntısı olan kimsenin şöyle dua etmesini tavsiye etmiştir: ‘(Ey) Sıkıntıları gideren, kederleri kaldıran, zor durumda kalanların dualarına icabet eden, dünya ve ahiretin rahman ve rahimi olan Allah’ım! (…) Benim borcumu ödemeyi nasip eyle, beni fakirlikten kurtar.” Diyanet, takvimin 3 Ağustos tarihli yaprağında da “Sofralar zengin, gönüller engin olsun” mesajı vermişti.

Başkanlık, 2018-2024 dönemi takvimler için 136 milyon 969 bin TL harcamıştı.

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