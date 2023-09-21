Diyanet kendi TV'sine para saçtı

Türkiye’de milyonlarca aile ekonomik krizi nedeniyle yaşam savaşı verirken, Diyanet para saçmaya devam ediyor.

Ocak-Ağustos döneminde 29,9 milyar TL harcayan Diyanet, kendi TV’sine son teknolojiye sahip ekipmanlar aldı.

Diyanet TV’ye alınan kamera kafası, kamera kontrol ünitesi, konnektör gibi aksesuarlar için 13 milyon 497 bin TL ödendi.

BirGün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre; Türkiye’deki milyonlarca haneyi yoksulluğa mahkum eden ekonomik krizi yok sayan harcamalarıyla tartışılan Diyanet İşleri Başkanlığı, bir yeni fahiş harcamaya daha imza attı. Diyanet Televizyonu için milyonlarca liralık ekipman satın alındığı belirlendi. Ocak-Ağustos 2023 itibarıyla 29 milyar 905 milyon TL harcayan başkanlığın, Diyanet TV için yaptığı yüksek harcama ihale kayıtları ile ortaya konuldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü, son teknoloji stüdyo ekipmanları almak için 1 Eylül'de ihale düzenledi. Toplam 16,5 milyon TL yaklaşık maliyet çıkarılan ihale, 19 Eylül’de sonuçlandı.

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Diyanet ile Teratek Elektronik isimli şirket arasında 19 Eylül’de sözleşme imzalandı. Sözleşmenin bedelinin 13 milyon 497 bin TL olduğu bildirildi. İhale kapsamında 66 kalem ekipman alınacağı belirtildi. Diyanet TV için 13 milyon 497 bin TL harcanarak satın alınan ekipmanlardan bazıları ise şöyle:

“Triax stüdyo kamera kafası, kamera kontrol ünitesi, kamera tripod adaptörü, çift taraflı mikrofonlu kulaklık, şase tipi erkek ve dişi triax konnektör, aktüel kamera bataryası, HD standart eng lens, HD geniş açı lens, lens kontrol kiti…”

AY AY İSRAF

Diyanet’in 29,9 milyar TL’lik ocak-ağustos dönemi harcamasının aylara göre dağılımı ise harcamaların sürekli arttığını ortaya koyuyor. Buna göre, başkanlığın ocak ayında 4 milyar 41 milyon TL, şubat ayında ise 3 milyar 62 milyon TL olan harcaması, Şubat-Ağustos döneminde aylara göre şöyle sıralanıyor:

Mart: 3,7 milyar

Nisan: 3,1 milyar

Mayıs: 3,8 milyar

Haziran: 3,2 milyar

Temmuz: 5,2 milyar

Ağustos: 5,1 milyar