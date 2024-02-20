Diyanet şeriatı savundu. Feyza Altun hakkında suç duyurusunda bulundu

Diyanet İşleri Başkanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı şeriat yorumu nedeniyle, avukat Feyza Altun hakkında suç duyurusunda bulundu. Diyanet’in hukuk müşavirleri tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Altun’un yaptığı şeriat paylaşımıyla ahlak ve edep sınırlarını aştığı, insan haklarına açıkça saldırdığı, toplumu bir arada tutan en temel dinamiklerden dini inançlara ve değerlere hakaret ettiği öne sürüldü.

Söz konusu dilekçede, Feyza Altun’un paylaşımlarının Anayasa'ya ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne aykırı olduğu söylenirken paylaşımın kaba, sert, incitici ve hakaret edici mahiyette olduğu, vatandaşların dini inançlarına, kutsallarına, değerlerine saldırı niteliği taşıdığı savunuldu.

Altun hakkında, "dini ve kutsal değerlere hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, aşağılama" suçlamasıyla kamu davası açılması talep edildi.