Diyanet tasarrufu umursamadı. Ali Erbaş 10 günde 3 ülke gezdi

Düzenleme: Kaynak: Birgün
Diyanet tasarrufu umursamadı. Ali Erbaş 10 günde 3 ülke gezdi
Makam araçları, beş yıldızlı otel toplantıları ve yurtdışı gezileri ile tartışmaların odağındaki Diyanet İşleri Başkanlığı tasarruf paketini umursamadı. Diyanet işleri Başkanı Ali Erbaş 10 günde 3 ülke gezdi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve beraberindeki heyet, 12 Nisan ile 23 Nisan arasındaki 10 günlük sürede üç farklı ülkeyi ziyaret etti.

İlk olarak İtalya'ya giden Başkan Erbaş'a, Dış İlişkiler Genel Müdürü Mahmut Özdemir ve Rehberlik ve Teftiş Başkanı Hasan Güçlü eşlik etti. İtalya ziyaretinde, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nin (DİTİB) genel kuruluna katıldığı belirtildi.

Ayrıca, Diyanet Vakfı'nın genel kurulu için geldiği İtalya'da Başkan Erbaş, Papa Fransis ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

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İtalya'dan ayrıldıktan sonra 22 Nisan'da Irak'a giden Erbaş'ın Bağdat ziyaretinde, Dış İlişkiler Daire Başkanı ile özel kalem ve koruma ekibinin bulunduğu bildirildi. Irak ziyaretinde Erbaş'ın, Irak Şii Vakfı Divanı Başkanı Haydar Hasan Şimmari ile bir araya geldiği ve vakfın faaliyetlerini dinlediği ifade edildi.

Son olarak, Erbaş'ın Irak'tan Suudi Arabistan'a geçtiği ve Riyad'da düzenlenen toplantıya katıldığı belirtildi. Toplantıya 50'den fazla Müslüman ülkeden ilim insanlarının katıldığı ifade edildi.

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Diyanet İşleri Başkanlığı kafilesinin gerçekleştirdiği bu gezilerin, "temaslarda bulunmak üzere" yapıldığı ve kurum bütçesinden karşılandığı açıklandı.

Ayrıca, her bir heyet üyesine ziyaret edilen ülkeye göre döviz cinsinden günlük harcırah verildiği bilgisi paylaşıldı.

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