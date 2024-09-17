Diyanet, Tavşantepe imamı hakkında soruşturma açtı. Narin soruşturmasında serbest bırakılmıştı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyarbakır Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi camisi imamı R. K. hakkında soruşturma açtı.

Aktarılan bilgilere göre öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın yaşadığı Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi camisi imamı R. K. ile ilgili sosyal medyada ve basında yer alan iddialar göz önüne alınarak ilişkin Diyanet İşleri Başkanlığınca soruşturma açıldı.

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İFADESİ ALINDIKTAN SONRA SERBEST BIRAKILMIŞTI

İmam R.K, Narin Güran'ın öldürülmesi ile ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınmış, ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Tavşantepe imam R.K., 11 Eylül'de serbest bırakılırken telefonunda yapılan incelemelerde pornografik görüntüler bulunduğu iddiası basına yansımıştı.

Diyanet Başkanlığı müfettişlerinin, imamın Tavşantepe’deki yaz Kuran kursunu süresi bittiği halde kursun neden açık tutulduğunu araştıracağı da belirtildi.