Diyanet'in din görevlisini İsmailağa Cemaati yetiştiriyor. Bağlantı ortaya çıktı

Diyanet’in başta üst kademesi olmak üzere çok sayıda yöneticinin İsmailağa cemaatiyle bağlantısı bulunuyor. Bağlantı ortaya çıktı.

Diyanet'in din görevlisini İsmailağa Cemaati yetiştiriyor. Bağlantı ortaya çıktı

İsmailağa Cemaatinde yetişen kişilerin Diyanetin kadrolarında önemli makamlarda bulunduğuna dair bağlantılar ortaya çıktı.

Cumhuriyet Gazetesinin haberine göre, başında İsmailağa’nın kursunda eğitim alan ismin olduğu Diyanet Akademisi ile İsmailağa lideri Hasan Kılıç’ın oğlunun müdürlüğünü yaptığı İstanbul Haseki Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüğü’ne, Ankara Dini Yüksek İhtisas Merkezi de eklendi.

Merkeze müdür olarak atanan Mustafa Sarıcaoğlu’nun, İsmailağa kursunda 12 yıl eğitim aldığı ortaya çıktı.

Mart 2022’de eğitimcilerin tepkisine karşın Meclis’te hiç ret oyu olmadan kurulan ve din görevlilerini eğiten Diyanet Akademisi’nin başkanlığını, “hafızlık icazetini” İsmailağa cemaatiyle bağlantılı olduğu bilinen Yeşil Cami İlme Hizmet Vakfı tarafından yönetilen Bayrampaşa Yeşil Cami Kuran Kursu’nda alan Enver Osman Kaan yürütüyor.

“Diyanet’in kurmay okulu” olarak adlandırılan ve mevcut yöneticilerin de bir kısmının mezun olduğu İstanbul Haseki Dini Yüksek İhtisas Merkezi’nin müdürü ise İsmailağa cemaatinin lideri Hasan Kılıç’ın oğlu Muhammet Emin Kılıç.

Diyanet’in din görevlilerini yöneten kurumların başında bulunan İsmailağa bağlantılı isimler Kaan ve Kılıç’la sınırlı değil.

Ankara’da bulunan Ankara Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Sarıcaoğlu’nun da İsmailağa’nın kurslarında eğitim aldığı öğrenildi.

Trabzonlu olan Sarıcaoğlu, 1997-2009 yılları arasında İsmailağa Kuran Kursu’nda hafızlık eğitimi, Arapça ve fıkıh gibi “İslami ilimler” eğitimleri aldı.

İlahiyat ön lisans mezunlarına 2 yıllık ek eğitimle lisans diplomasına sahip olma hakkını kazandıran lisans tamamlama programı olan İLİTAM mezunu olan Sarıcaoğlu, 31 Mart’tan bu yana müdürlük görevini yürütüyor.

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