Diyanet'in hutbesinde şehit bölümünü okumayan imamı kaymakam dövdü

Diyarbakır’da Cuma hutbesinde şehitlerle ilgili bölümü okumayan cami imamını Kaymakam dövdü. Ortaya çıkan iddiaya göre Kulp ilçesi Kaymakamı Burak Akeller’in Cuma namazı için gittiği camide şehitlerle ilgili bölümü okunmadı. Söz konusu bölümü sehven atladığı öğrenilen imam M.K. kaymakam tarafından mikrofonla darp edildi.

Gazete Duvar’dan Ferhat Yaşar’ın haberine göre, Bahçelievler Camiinin imamı kaymakamdan şikayetçi oldu. Akeller'in korumalarını göndererek imamı darp ettiği mikrofonu aldırdığı, şikayete engel olmak için de çaba sarf ettiği öne sürüldü.

Mil Diyanet-Sen yaşanan olaya tepki gösterdi. Sendika açıklamasında, "Diyarbakır Kulp Kaymakamı cuma namazı sonrası imam odasına girmiş ve din görevlimize ağır küfür ederek mikrofon sapıyla imamı darp etmiştir. Sendikamıza ulaşan bilgi ve iddialara göre, cuma namazında hocamız hutbeyi okurken sehven bir iki satırı atlıyor. Bunun üzerine camide bulunan Kaymakam bey imama ‘Hocaaa! hutbeyi tam ve doğru oku’ şeklinde bağırarak uyarıyor. İmam kardeşimiz o paragrafı atladığını fark ederek tekrar paragrafı okuyor. Namaz kılındıktan sonra Kaymakam beyin korumaları camiyi tamamen boşaltarak hocamızı imam odasına götürüyorlar. Odaya giren Kaymakam bey hocamıza ağır küfürler ederek hakarette bulunuyor ve üzerine yürüyor.”

‘SEN TERÖRİST MİSİN?’ SORUSUNU SORDU

Açıklamanın devamında şunlara yer verildi: “Hocamıza ‘Sen terörist misin? şeklinde ithamda bulunuyor. Hocamız Kaymakam beye ‘Kaymakam bey benim babam geçici köy korucusu abim de polis, lütfen yapmayın’ diyor. Bunun üzerine Kaymakam bey imamı mikrofon sapıyla darp ediyor. Aynı zamanda Diyanet-Sen ilçe temsilcisi olan hocamız bu olay sonrası hastaneye giderek darp raporu almıştır. Evet, sendikamıza ulaşan bilgi ve iddialar bunlar. Genç ve Çınar kaymakam hadisesinden sonra Kulp ilçemizde yaşanan bu müessif olay bizleri üzmüştür.”

VALİLİK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Geçtiğimiz yıl Antep Vali Yardımcılığı’ndan Diyarbakır Kulp Kaymakamlığı’na kayyım olarak atanan Burak Akeller, cuma namazını kılmak için gittiği Bahçelievler Camisi'nde görevi başındaki imamı "Sen terörist misin" diyerek darp etmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Bazı basın yayın organlarında Kulp Kaymakamı ve İlçede görev yapan bir cami imamı arasında yaşandığı iddia edilen olaya ilişkin; Adli ve idari tahkikat başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.